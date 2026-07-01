Le nuove puntate di Far Away (Uzak Şehir), in programma su Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 luglio, promettono di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. La soap turca continuerà a intrecciare drammi familiari, segreti mai del tutto sepolti e colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. A catalizzare l'attenzione saranno soprattutto le vicende di Nare, Mine, Cihan e Kaya, coinvolti in eventi che potrebbero modificare definitivamente il corso della storia. Le anticipazioni raccontano anche di un evento particolarmente doloroso che coinvolgerà Nare, che vivrà un momento drammatico.

La giovane Nare perderà il bambino che aspettava, un dramma che sconvolgerà tutti coloro che le sono vicini. A informare Sadakat dell'accaduto sarà Mine, che le comunicherà immediatamente la tragica notizia, contribuendo ad alimentare la preoccupazione della donna per il futuro della sua famiglia.

Sadakat chiede a Cihan di salvare Kaya

Tra le trame principali di Far Away ci sarà quella che riguarda Kaya, la cui permanenza in carcere continuerà a preoccupare profondamente la sua famiglia. Sadakat non riuscirà a rassegnarsi alla situazione e si rivolgerà direttamente a Cihan, implorandolo di intervenire affinché il fratello possa tornare in libertà. La richiesta della donna metterà Cihan davanti a una scelta delicata, destinata ad avere ripercussioni importanti anche sugli altri membri della famiglia.

Nel frattempo sarà proprio Mine a fare una scoperta destinata a cambiare molte cose. Frugando tra i suoi effetti personali, ritroverà nel cappotto una chiavetta USB che custodisce un video registrato da Boran prima della sua morte. Dopo aver compreso l'importanza di quel contenuto, deciderà di non tenere il segreto soltanto per sé e sceglierà di condividere il filmato anche con Alya, convinta che la donna abbia il diritto di conoscere tutta la verità.

Kaya vuole incontrare Zerrin

Anche Kaya continuerà a vivere giorni particolarmente difficili. Consapevole della gravità della situazione, chiederà a Cihan di aiutarlo a parlare con Zerrin almeno una volta. Il desiderio di poterle spiegare quanto accaduto diventerà sempre più forte, ma ottenere quell'incontro si rivelerà molto più complicato del previsto.

Parallelamente, Nare proverà a mettersi in contatto con Sahin dopo che il ragazzo non si sarà presentato all'appuntamento fissato la sera precedente. Tuttavia, dall'altra parte del telefono non troverà lui, bensì Fidan. La donna risponderà al posto del figlio e inviterà Nare, con parole molto ferme, a non cercarlo più, chiudendo qualsiasi possibilità di riavvicinamento tra i due.

Alla villa, intanto, i familiari organizzeranno una festa a sorpresa per festeggiare il compleanno del piccolo Deniz. Quello che dovrebbe essere un momento di gioia finirà però per alimentare nuovi sospetti. Osservando la complicità tra Cihan e Alya, Nare inizierà infatti a convincersi che tra loro stia nascendo un sentimento destinato a diventare sempre più importante.

Cihan ed Erol cercano una prova decisiva

Le indagini, infine, proseguiranno senza sosta. Cihan ed Erol scopriranno che un motociclista, grazie alla telecamera installata sul casco, avrebbe ripreso tutto ciò che è accaduto durante il confronto che ha coinvolto Zerrin, Sedat e Kaya. Convinti che quelle immagini possano rappresentare una prova decisiva per fare luce sulla vicenda, i due inizieranno una ricerca serrata nel tentativo di rintracciare l'uomo e recuperare il filmato prima che sia troppo tardi.

Le puntate della settimana si preannunciano quindi particolarmente intense e ricche di colpi di scena, tra dolorose perdite, rivelazioni inaspettate e segreti che potrebbero cambiare per sempre il destino dei protagonisti di Far Away.