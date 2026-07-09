Nel corso delle puntate della prima stagione di Far Away in programma prossimamente su Canale 5, Alya Smith scoprirà la verità in merito al rapporto tra Mine e Cihan. La donna capirà che la dottoressa è l'amante di suo marito dopo averli sorpresi insieme in ospedale.

Mine si avvicina ad Alya

Tutto inizierà quando Mine scoprirà che Cihan si sta innamorato di Alya. La dottoressa cercherà di passare sempre più tempo con la rivale, che invece proverà ad evitarla, credendo erroneamente che sia una spia comprata da suo marito. Un giorno, Mine inviterà Alya a cena a casa sua per conoscerla meglio.

L'incontro verrà fermato da Cihan, il quale porterà via sua moglie con una scusa.

Durante un party organizzato per un premio all'ospedale al quale parteciperà anche il nuovo medico Ugur, Mine non riuscirà a sopportare che il suo amante si sia allontanato da lei per amore di Alya e del piccolo Deniz.

Alya scopre che Cihan e Mine sono amanti

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti di Far Away narrano che Mine si ubriacherà e Cihan deciderà di portarla fuori dall'ospedale, commettendo un passo falso che porterà Alya a scoprire la verità sul loro rapporto. La protagonista andrà su tutte le furie appreso che i due sono amanti da diverso tempo. La ginecologa si sentirà tradita da Cihan, mostrandosi invece solidale con Mine quando capirà che lei si è davvero innamorata di lui.

La solidarietà femminile aumenterà quando la dottoressa confesserà ad Alya di aver provato ad uccidersi dopo aver visto il video messaggio di Boran. Alla fine, la protagonista prenderà le distanze da suo marito, mettendo in crisi il loro matrimonio.

Ecmel è finito in ospedale ferito da un uomo comprato da Cihan

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Far Away andati in onda ad inizio luglio su Canale 5, Nare è finita in ospedale dopo aver discusso con Ozkan. La donna ha perso il bambino che attendeva da suo marito. Sahin se l'è presa col rivale, credendo che avesse fatto del male alla cugina. L'uomo ha inoltre chiesto a Nare di divorziare dal marito.

Nel contempo, Kaya ha continuato a rimanere in carcere con l'accusa di aver sparato a Sedat.

Il giovane ha incontrato Ecmel, che è apparso desideroso di vendicarsi di lui. L'uomo ha fatto picchiare il nipote da alcuni suoi uomini. L'aggressione è stata fermata da Kadir e da un uomo comprato da Cihan che ha ferito Ecmel, che è finito in ospedale. Sahin ha raggiunto il padre, rifiutandosi di scappare con Nare come avevano deciso di fare. Il rifiuto dell'uomo non è andato giù alla donna, la quale ha deciso di tornare da Ozkan. Infine Sadakat ha svelato una verità sconvolgente a Cihan in merito ad Ecmel e Boran.