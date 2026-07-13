Le prossime puntate di Far away, in onda su Canale 5, saranno segnate dal matrimonio tra Zerrin e Sedat. Quello che doveva essere il giorno più felice si trasformerà in un incubo a causa di un'improvvisa interruzione che lascerà tutti senza parole, mandando a monte i piani della famiglia.

Anticipazioni Far away: il triste matrimonio di Zerrin

Poco prima della cerimonia, la madre di Zerrin cercherà di infondere coraggio alla figlia, invitandola ad accettare il matrimonio con Sedat. La donna ricorderà alla figlia che il futuro marito è figlio unico e che il matrimonio le garantirà una vita nel lusso: "In questa villa avrai una vita agiata.

Un giorno sarai tu la padrona della casa".

Nonostante le rassicurazioni della madre, Zerrin apparirà triste, incapace di nascondere la propria inquietudine davanti a un matrimonio che non desidera.

Kaya fa irruzione e rapisce Zerrin

Approfittando della confusione dei preparativi, Kaya riuscirà a introdursi nella villa senza dare nell'occhio. Quando si troverà faccia a faccia con Zerrin, la ragazza gli ordinerà subito di andarsene, ma lui la sorprenderà esclamando: "Ti sto rapendo".

Sconvolta, la giovane gli darà del pazzo, ma Kaya ribatterà senza esitazione: "Sei stata tu a farmi impazzire". Subito dopo la afferrerà e la trascinerà fuori dalla villa per farla salire in automobile.

Nozze saltate e panico durante la fuga

Durante la fuga, Zerrin cercherà in tutti i modi di liberarsi. Colpirà la portiera dell'auto, chiederà ripetutamente a Kaya di fermarsi e, terrorizzata dalle possibili conseguenze del loro gesto, esclamerà: "Ci uccideranno".

Kaya, però, continuerà a rassicurarla, convinto di aver preso la decisione giusta: "Non potranno farci niente. Che vengano pure". La folle fuga d'amore di Kaya consumerà una rottura, lasciando la famiglia di Zerrin e lo sposo nel caos.

Per non perderei il colpo di scena del rapimento, l'appuntamento con le nuove puntate di Far away è in onda in prima visione su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 16. Inoltre, tutti gli episodi della soap sono disponibili anche in streaming, in diretta o on demand, sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.