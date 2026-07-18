Nel corso degli episodi turchi di Far Away in programma nelle prossime settimane su Canale 5, la vita di Nare sarà appesa a un filo dopo essersi sparata all'addome. Sadakat arriverà a inginocchiarsi davanti a Fidan affinché doni un pezzo di fegato alla figlia.

Nare necessita di un trapianto urgente di fegato

Nare finirà in ospedale in gravissime condizioni. La donna si sparerà all'addome dopo aver perso la causa di divorzio da Ozkan per colpa di Sadakat. In questa circostanza, la famiglia Albora scoprirà che la sorella di Cihan necessita di un trapianto urgente di fegato se vuole sopravvivere.

Intanto alla tenuta, Sadakat accuserà dei sensi di colpa nei confronti della figlia. La donna informerà Cihan che se Nare sopravviverà le permetterà di divorziare da Ozkan.

In ospedale, invece, le condizioni di salute della donna precipiteranno sempre di più. Kadir si offrirà di donare il proprio fegato per aiutare la ragazza. Ma poco prima dell'intervento, l'uomo di fiducia di Cihan accuserà un malore, impedendogli di poter essere sottoposto all'intervento.

Sadakat si inginocchia davanti a Fidan per salvare la figlia

Le anticipazioni turche di Far Away raccontano che Sadakat deciderà d'intervenire nella situazione per provare a salvare Nare. La donna apparirà disperata visto che la salute della figlia peggiorerà in ora in ora.

La matriarca degli Albora metterà da parte l'orgoglio per implorare Fidan di donare il fegato a sua figlia. Sadakat si inginocchierà davanti alla donna dichiarandole: "Fidan per l'amor di Dio salva mia figlia. Ti prego." Ma la madre di Sahin rifiuterà categoricamente la richiesta della donna, tanto da non sconvolgersi nemmeno davanti al suo pianto a dirotto.

Kaya non è apparso intenzionato a lasciare andare Zerrin

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Far Away andati in onda a metà luglio su Canale 5, Alya e Cihan si sono avvicinati sempre più nonostante il rapporto sia irto di ostacoli. Mino ha cercato di rientrare nella vita dell'amante mentre Kaya è apparso incapace di accettare il destino di Zerrin.

Sedat ha espresso il desiderio di sposare la giovane ma Kaya non è apparso intenzionato a lasciarla andare. Una decisione privata ha rischiato di trasformarsi in uno scontro tra famiglie. Sadakat ha invitato suo figlio a dimenticarsi di sua cugina, rivelandogli che Sedat e il suo clan sono andati a chiederle ufficialmente la mano. Kaya fuori di sé si è precipitato dalla ragazza, trovandosi davanti Sedat e Sahin.

Infine Ugur si è fermato a parlare con Alya alla caffetteria dell'ospedale. Il dottore ha chiesto alla protagonista chi fosse Azim e lei gli ha confidato che era il papà di Cihan.