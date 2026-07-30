Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Uğur metterà Alya con le spalle al muro, sfruttando il segreto sulla vera paternità di Boran. Dopo essere tornato di nascosto in ospedale, il medico incontrerà Alya e le proporrà di lasciare la Turchia insieme a Deniz per trasferirsi in Canada. Di fronte al netto rifiuto di Alya, però, l'uomo cambierà atteggiamento e passerà a una minaccia.

Spoiler Far Away: Uğur rischia il tutto per tutto e incontra Alya in ospedale

Dopo gli ultimi scontri con Cihan, Uğur sarà consapevole di essere ricercato dagli uomini degli Albora.

Nonostante il pericolo, riuscirà a entrare di nascosto nell'ospedale e darà appuntamento ad Alya in un deposito al piano terra.

Alya lo raggiungerà e gli chiederà di andare subito al punto. Uğur, però, apparirà preoccupato soprattutto per le conseguenze di quanto accaduto con Cihan. Racconterà inoltre ad Alya che sua madre è morta e che, proprio a causa della situazione in cui si trova, teme di non riuscire nemmeno a partecipare al funerale.

Alya gli porgerà le sue condoglianze, ma Uğur tornerà presto a parlare del motivo per cui ha voluto incontrarla.

Uğur chiede ad Alya di fuggire insieme in Canada

Uğur sarà convinto che restare accanto agli Albora rappresenti un pericolo per Alya e soprattutto per Deniz.

Secondo lui, finché la donna continuerà a essere sposata con Cihan, suo figlio non potrà essere veramente al sicuro.

Il medico rivelerà di aver già preparato una possibile via d'uscita. Ha presentato domanda di assunzione all'ospedale in Canada dove lavorava in passato ed è stato accettato.

A quel punto farà ad Alya una proposta: "Vieni anche tu. Puoi tornare nel grande ospedale dove lavoravi prima. Prendi tuo figlio e andiamocene da qui". Alya, però, non avrà intenzione di seguirlo: "Io non posso andare. Ma tu vai".

Uğur ricatta Alya: 'Rivelerò il segreto a Ecmel'

Il rifiuto di Alya cambierà i toni dell'incontro. Uğur non sarà disposto ad accettare che la donna rimanga con Cihan e userà contro di lei il segreto che potrebbe mettere Deniz in pericolo.

Uğur sa che Ecmel è il vero padre di Boran e, di conseguenza, il nonno paterno di Deniz. Una verità che Alya teme possa arrivare alle orecchie dell'uomo, soprattutto dopo quanto Sadakat le ha raccontato sul suo passato.

Di fronte alla decisione di Alya di restare, Uğur le farà chiaramente capire che, se non partirà con lui, rivelerà ogni cosa a Ecmel.

La donna reagirà incredula: "Perché mi stai facendo una cosa del genere? Mi stai minacciando soltanto per vendicarti di Cihan?". Uğur, senza nascondere il proprio rancore, le risponderà: "Voglio vendicarmi di lui così tanto. Ma non è soltanto questo".