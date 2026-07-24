Le anticipazioni di Far Away, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Kaya tenterà di impedire il matrimonio tra Zerrin e Demir. Dopo aver scoperto all'ultimo momento che la ragazza sta per sposare il suo rivale, correrà al municipio e interromperà la cerimonia, chiedendole di andare via con lui. Sarà proprio Zerrin, però, a fermarlo, confessandogli il vero motivo del suo sacrificio.

Özkan spiffera tutto, corsa di Kaya al municipio

L'uomo rivelerà a Kaya che Zerrin si trova già al municipio per sposare Demir, confessandogli anche che Nare era a conoscenza delle nozze e aveva deciso di tenergliele nascoste.

Sconvolto dalla notizia, Kaya salirà in auto e si precipiterà verso il municipio nel tentativo di fermare il matrimonio prima che sia troppo tardi.

Kaya irrompe alle nozze e implora Zerrin

Giunto sul posto, Kaya irromperà nella sala dove si sta celebrando il matrimonio e chiamerà più volte Zerrin, invitandola a lasciare Demir.

"Zerrin, vieni con me", urlerà il giovane nel tentativo di convincerla ad abbandonare la cerimonia. Kaya proverà ad avvicinarsi a lei, ma verrà bloccato dai presenti. Nonostante il caos scoppiato all'interno del municipio, continuerà a implorare Zerrin di seguirlo, convinto che sia ancora possibile evitare quelle nozze.

Anticipazioni Far Away: Zerrin confessa la verità, il sacrificio per salvare Şahin

Zerrin deciderà di dire tutta la verità a Kaya. La giovane gli spiegherà che non ha scelto liberamente di sposare Demir, ma che lo sta facendo per salvare suo fratello Şahin.

"Se non sposo Demir, mio fratello non uscirà dal carcere", gli confesserà tra le lacrime.

Zerrin gli rivelerà che Demir possiede il filmato in grado di scagionare Şahin e che lo consegnerà soltanto a nozze avvenute.

Kaya proverà ancora a convincerla a rinunciare al suo sacrificio, sostenendo che non dovrebbe essere costretta a pagare un prezzo così alto. Le sue parole, però, non basteranno a far cambiare idea alla ragazza, che porterà fino in fondo la sua decisione e accetterà di diventare la moglie di Demir pur di restituire la libertà al fratello.

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.