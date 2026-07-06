Secondo le anticipazioni della puntata di venerdì 10 luglio, Kaya rischia una pesante condanna, ma una prova inaspettata potrebbe cambiare tutto. Intanto Alya vive un momento di profonda crisi e si ritrova davanti a una decisione destinata a cambiare il suo futuro. La ricerca della verità entra nel vivo quando Cihan ed Erol decidono di impegnarsi con ogni mezzo per raccogliere prove che possano dimostrare l'innocenza di Kaya prima della decisiva udienza in tribunale. Le loro indagini li conducono a una scoperta inaspettata: un motociclista, che quel giorno indossava una telecamera fissata al casco, potrebbe aver ripreso l'intera sequenza degli eventi che ha coinvolto Zerrin, Sedat e Kaya.

Convinti che quel filmato possa ribaltare la situazione, i due si mettono immediatamente sulle tracce del giovane.

La loro missione, però, si rivela molto più complicata del previsto. Il motociclista, infatti, è stato rapito e tenuto prigioniero da Mahmut e Demir, intenzionati a impedire che le immagini vengano rese pubbliche. Nel frattempo, Nare si apre con Alya e le racconta alcuni aspetti del passato di Cihan e Seyda, rivelazioni che permettono alla donna di comprendere meglio il legame che un tempo univa i due e le difficoltà che hanno segnato le loro vite.

La testimonianza di Zerrin mette Kaya nei guai

In tribunale la situazione sembra ormai compromessa. Sotto la forte pressione esercitata dal padre, Zerrin conferma davanti al giudice la versione dei fatti già fornita in precedenza, ribadendo che sarebbe stato Kaya a sparare deliberatamente sia a lei sia a Sedat.

La sua testimonianza rischia così di compromettere definitivamente il destino del giovane.

Proprio quando ogni speranza sembra svanire, Cihan riesce a localizzare il luogo in cui il motociclista è nascosto. Dopo un intervento rischioso, recupera finalmente il prezioso filmato, che mostra chiaramente una dinamica completamente diversa da quella raccontata in aula e mette Sedat al centro delle responsabilità. Senza perdere un solo istante, invia il video a Erol, il quale lo presenta immediatamente al giudice durante l'udienza. La prova si rivela decisiva: il quadro accusatorio crolla e Kaya viene finalmente dichiarato innocente e rimesso in libertà.

Kaya affronta la madre, mentre Ecmel prepara la fuga

Nonostante il lieto epilogo, Kaya fatica a ritrovare la serenità. Profondamente deluso dall'atteggiamento della madre, pretende spiegazioni e si confronta con il fratello. Cihan prova a difendere Sadakat, cercando di far comprendere le ragioni che l'hanno spinta ad agire in quel modo, ma le sue parole non bastano a placare la rabbia del giovane. Determinato a conoscere tutta la verità, Kaya continua inoltre a cercare un contatto con Zerrin.

Nel frattempo anche Ecmel porta avanti i propri piani. L'uomo tenta di persuadere Demir a lasciare l'ospedale prima delle dimissioni ufficiali, così da evitare possibili conseguenze. Per riuscire nell'impresa, però, hanno bisogno della collaborazione di Sahin, il cui aiuto potrebbe rivelarsi fondamentale per organizzare la fuga.

Sul fronte sentimentale, Alya e Cihan si scontrano duramente. La donna è decisa a portare con sé il piccolo Deniz al matrimonio, poiché continua a coltivare l'idea di lasciare tutto e fuggire insieme al bambino. Durante la cerimonia, però, l'atmosfera festosa cambia lentamente il suo stato d'animo. Tra musica, balli e momenti di condivisione, Alya osserva con attenzione il comportamento di Cihan e rimane colpita dall'affetto sincero che l'uomo dimostra nei confronti di Deniz. Capisce così quanto il bambino sia profondamente legato allo zio e quanto quel rapporto sia importante per entrambi.

Queste nuove consapevolezze accompagnano Alya fino all'aeroporto, dove dovrebbe dare il via alla sua fuga.

Arrivata davanti ai controlli di sicurezza, si rende conto di non essere più convinta della scelta fatta. Dopo un lungo momento di riflessione, prende una decisione destinata a cambiare tutto: rinuncia a oltrepassare il controllo passaporti e sceglie di non partire.