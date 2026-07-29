Le vicende di Far Away (Uzak Şehir) continueranno a intrecciare amore, conflitti familiari e scelte sempre più difficili nell'episodio in onda martedì 4 agosto alle 16:15 su Canale 5. Mentre il matrimonio tra Demir e Zerrin entrerà nella sua fase decisiva, anche la separazione tra Alya e Cihan vivrà un passaggio destinato a cambiare gli equilibri tra i due protagonisti. Tra preparativi, confronti e tensioni che sembrano impossibili da placare, ogni personaggio sarà chiamato a prendere posizione davanti a eventi che potrebbero modificare definitivamente il proprio futuro.

L'udienza sul divorzio porta alla luce emozioni mai sopite

La questione legata alla fine del matrimonio tra Cihan e Alya arriverà a un momento cruciale. L'udienza prevista per la causa di divorzio non rappresenterà soltanto un passaggio legale, ma finirà per assumere un significato molto più profondo. Durante questo delicato percorso emergeranno infatti i sentimenti che Cihan continua a provare nei confronti della moglie, emozioni che l'uomo aveva cercato di tenere sotto controllo ma che diventeranno sempre più evidenti. Per entrambi sarà un confronto difficile, nel quale le questioni giuridiche finiranno inevitabilmente per mescolarsi con ciò che il cuore non è ancora riuscito a dimenticare.

Mentre la famiglia Albora affronta le tensioni legate al divorzio, nel paese si respira un'atmosfera completamente diversa. Ummu e Pakize si dedicheranno ai preparativi del tradizionale burma, coinvolgendo anche Kadir e Muzaffer, che offriranno il loro aiuto affinché tutto sia pronto per l'importante giornata. Il lavoro condiviso diventerà un momento di collaborazione tra gli abitanti, impegnati a rispettare una tradizione profondamente radicata nella comunità.

Demir vuole un matrimonio perfetto

Anche Demir continuerà a occuparsi personalmente dei dettagli delle imminenti nozze. L'uomo mostrerà particolare attenzione all'abito che dovrà indossare Zerrin, insistendo affinché la giovane scelga un vestito bianco per il giorno del matrimonio.

Der Demir quel particolare avrà un valore simbolico importante e rappresenterà uno degli elementi ai quali non intenderà rinunciare.

Nonostante la distanza e le difficoltà che sta vivendo, Sahin non smetterà di pensare al destino di Zerrin. L'uomo contatterà nuovamente Nare per avere notizie e, soprattutto, per capire se esista ancora la possibilità di impedire il matrimonio con Demir. Le sue paure saranno evidenti, ma Nare proverà a rassicurarlo, invitandolo a mantenere la calma almeno fino allo svolgimento dell'udienza, nella speranza che gli eventi possano ancora prendere una direzione diversa.

La giornata riserverà anche un momento di forte tensione all'interno dell'ospedale. Cihan accompagnerà Alya al lavoro e proprio lì si imbatterà nel dottor Ugur, presente in qualità di testimone a favore della donna nella causa di divorzio.

L'incontro tra i due uomini sarà tutt'altro che sereno. Cihan affronterà apertamente il medico, lasciandogli intendere di non gradire più la sua presenza nella vicenda che riguarda il matrimonio con Alya. Le sue parole saranno chiare: non intende permettere che Ugur continui a inserirsi in una situazione che considera strettamente personale.