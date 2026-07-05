Novità nel palinsesto estivo di Canale 5. A partire da lunedì 13 luglio, Far Away subirà una modifica nella sua programmazione: dopo alcune settimane con puntate extralarge, Mediaset ha deciso di riportare la serie tv al formato standard dalla durata di 45 minuti circa.

Cambio di programmazione per Far Away

Far Away subirà un importante cambio di programmazione. Le vicende di Alya e Cihan, che finora erano andate in onda con due episodi consecutivi nella fascia pomeridiana, saranno trasmesse dalle 14:45 alle 15:45 per lasciare spazio ad una nuova serie tv turca.

La scelta arriva dopo alcune settimane di messa in onda "extra large". Il ritorno all'episodio singolo permetterà a Canale 5 di preservare gli appuntamenti della dizi turca che nonostante il periodo estivo stanno registrando oltre il 25% di share in televisione.

La serie tv in onda in versione ridotta dal 13 luglio

Non si tratta di uno stop per Far Away, ma di un piccolo cambiamento. La serie tv turca continuerà regolarmente la sua messa in onda al suo consueto orario anche se in versione ridotta rispetto alle ultime settimane. Questo perché Mediaset ha deciso di trasmettere dal 13 luglio Be my sunshine dalle ore 15:45 fino alle 16:45. I piani alti di Cologno Monzese hanno così aggiunto una nuova dizi turca nella maratona pomeridiana.

Far Away anticipazioni dal 6 al 10 luglio

Ma cosa succederà nelle puntate di Far Away in onda dal 6 al 10 luglio su Canale 5? Le anticipazioni narrano che grande attenzione sarà focalizzata su Kaya, detenuto in carcere. Sadakat chiederà con insistenza a Cihan di fare tutto il possibile per ottenere la sua liberazione, mentre la tensione all'interno della famiglia Albora continuerà a crescere.

Nare, invece, vivrà un momento molto doloroso quando perderà il bambino che attendeva da Ozkan. La tragedia sconvolgerà tutti e della quale Sadakat verrà informata rapidamente da Mine. Allo stesso tempo, quest'ultima ritroverà nel suo cappotto una chiavetta USB contenente il testamento registrato da Boran prima della sua morte in Canada.

La dottoressa farà in modo che Alya veda il video dell'ex marito, scoprendo la verità in merito alle nozze con Cihan. La protagonista scoprirà così che era stato il suo defunto marito ad affidarla alle cure del cognato insieme a Deniz. La rivelazione sconvolgerà la donna, la quale si precipiterà sulla tomba di Boran dove gli dirà addio per sempre.

Nel frattempo, Cihan deciderà di fare qualcosa per Kaya, alle prese con le torture di Ecmel, suo compagno di cella. L'uomo farà in modo che Kadir venga arrestato affinché possa proteggerlo.

Infine Nare uscirà dall'ospedale, trovando riparo all'interno di un'abitazione di proprietà della famiglia.