La puntata di Far Away (Uzak Şehir) in onda venerdì 10 luglio alle 14:45 su Canale 5 si preannuncia ricca di colpi di scena e di decisioni destinate a cambiare il corso degli eventi in modo decisivo. Mentre il destino di Kaya sarà appeso a un filo, anche Alya si troverà davanti a una scelta che potrebbe modificare completamente il suo futuro. La donna discuterà animatamente con Cihan perché intenzionata a portare con sé il piccolo Deniz al matrimonio: dietro questa decisione, infatti, si nasconde il suo vero obiettivo, quello di approfittare dell'occasione per fuggire e lasciarsi tutto alle spalle.

Cihan e Erol vogliono far scagionare Kaya

Gran parte dell'attenzione sarà rivolta alla delicata vicenda giudiziaria che coinvolge Kaya. Convinti della sua innocenza, Cihan ed Erol continueranno a cercare disperatamente una prova che possa scagionarlo prima dell'udienza. Le loro ricerche porteranno a una scoperta del tutto inaspettata: un motociclista che transitava nella zona al momento della sparatoria indossava un casco dotato di telecamera. Se il filmato fosse ancora disponibile, potrebbe aver registrato tutto ciò che è realmente accaduto tra Kaya, Zerrin e Sedat, diventando così l'elemento decisivo per ribaltare l'accusa.

Mentre Cihan ed Erol inseguono questa preziosa pista, in tribunale la situazione prenderà una piega sempre più complicata.

Zerrin, ancora incapace di opporsi all'influenza esercitata dal padre, confermerà la versione dei fatti già fornita agli investigatori. La giovane ribadirà davanti al giudice che è stato Kaya a sparare intenzionalmente contro lei e Sedat, una testimonianza che rischia di compromettere seriamente la posizione del ragazzo.

Parallelamente, anche Alya vivrà momenti di grande tensione. Una volta arrivati alla cerimonia, qualcosa inizierà a cambiare. L'atmosfera di festa, i balli e la serenità del momento porteranno Alya ad abbassare le difese. Osservando Cihan insieme a Deniz, la donna si renderà conto del profondo affetto che lega lo zio al bambino e capirà quanto anche il piccolo sia ormai legato a lui.

Una consapevolezza destinata a mettere in crisi il suo piano.

Il momento decisivo arriverà all'aeroporto. Quando Alya Albora sarà pronta a partire si fermerà davanti ai controlli dei passaporti. Dopo un lungo momento di riflessione, sceglierà di non oltrepassarli, rinunciando così alla fuga proprio all'ultimo istante. Una decisione che potrebbe cambiare completamente il suo rapporto con Cihan e aprire un nuovo capitolo nella loro storia.

Tra una corsa contro il tempo per salvare Kaya e una scelta destinata a cambiare il futuro di Alya, la puntata del 10 luglio promette quindi di regalare emozioni intense e nuovi sviluppi destinati a lasciare il segno.