La tensione sarà alle stelle nella nuova puntata di Far Away in onda martedì 28 luglio. Gli equilibri tra le famiglie coinvolte nella faida cambieranno ancora una volta dopo un evento drammatico che porterà conseguenze pesantissime per tutti i protagonisti. La situazione precipiterà quando la guerra tra i gruppi rivali arriverà a un punto di non ritorno, mettendo in pericolo la vita di Kaya e provocando una nuova frattura all'interno della famiglia Albora.

Kaya rischia la vita durante lo scontro con Mahmut

Kaya si troverà ancora una volta nel mirino dei suoi nemici.

La sua posizione diventerà estremamente pericolosa quando Mahmut sarà deciso a chiudere definitivamente i conti con lui.

L'uomo arriverà a puntargli contro la pistola e sembrerà pronto a premere il grilletto. Proprio quando il destino di Kaya sembrerà ormai segnato, però, arriverà un intervento inaspettato: Sahin riuscirà a fermare Mahmut evitando una tragedia annunciata.

La situazione, tuttavia, sfuggirà rapidamente al controllo. Durante la colluttazione partirà accidentalmente un colpo di pistola che cambierà completamente il corso degli eventi. Mahmut perderà la vita e le conseguenze dello scontro saranno inevitabili.

Sahin finisce in carcere e Sedat promette vendetta

Dopo quanto accaduto, Sahin verrà arrestato e dovrà affrontare le conseguenze della tragica vicenda.

Il suo gesto, nato dal tentativo di impedire una morte, lo porterà comunque dietro le sbarre e aprirà una nuova fase di tensione.

A occuparsi della situazione rimarranno Demir e gli altri membri della famiglia. L'uomo prenderà sotto la propria protezione Fidan e Zerrin, mentre Sedat reagirà alla morte di Mahmut lasciandosi guidare dalla rabbia.

Il giovane sarà deciso a vendicarsi e punterà il dito contro la famiglia di Kaya, promettendo di non lasciare impunito quanto successo. La rivalità tra le due famiglie rischierà così di diventare ancora più pericolosa.

Alla villa degli Albora esplodono rabbia e accuse

Dopo gli ultimi avvenimenti, alla villa degli Albora il clima sarà tutt'altro che sereno.

Le tensioni interne cresceranno e i protagonisti inizieranno a confrontarsi sulle responsabilità di quanto accaduto.

Nare sarà furiosa con il fratello, convinta che la situazione abbia portato Sahin a pagare un prezzo troppo alto. La sua rabbia sarà difficile da contenere e il rapporto tra i due rischierà di attraversare un momento complicato.

Anche Sadakat avrà qualcosa da rimproverare ad Alya. La donna accuserà la dottoressa di aver nascosto informazioni importanti sulla posizione di Kaya e Zerrin, sostenendo che il suo comportamento abbia contribuito agli ultimi eventi.

Nel frattempo anche Cihan resterà profondamente deluso da Kadir. Il suo atteggiamento e le sue scelte finiranno per mettere in discussione la fiducia che aveva riposto in lui.

Sahin incontra Ecmel in prigione

Per Sahin il momento più difficile arriverà proprio durante la permanenza in carcere. L'uomo si ritroverà infatti nella stessa cella di Ecmel, una presenza tutt'altro che facile da affrontare.

L'incontro tra i due sarà caratterizzato da grande tensione. Ecmel non mostrerà alcuna comprensione nei confronti del figlio e gli farà capire apertamente tutto il proprio disprezzo.

Le parole dell'uomo renderanno ancora più pesante la situazione di Sahin, già provato dalla vicenda che lo ha portato in prigione. Il rapporto tra padre e figlio, già segnato da profonde ferite, sembrerà ormai compromesso.