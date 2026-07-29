La settimana di Far Away si aprirà con un episodio ricco di confronti e scelte destinate a influenzare il futuro di molti protagonisti. Nell'appuntamento in onda lunedì 3 agosto alle 16:15 su Canale 5, il divorzio tra Alya e Cihan entrerà in una fase decisiva, mentre sul fronte di Zerrin emergeranno nuovi elementi che spiegheranno il motivo delle sue recenti decisioni. Le vicende della famiglia Albora continueranno a intrecciarsi con quelle dei Nalhanoglu, dando vita a una serie di eventi che renderanno ancora più complicati gli equilibri tra i personaggi.

La relazione con Mine entra nella trattativa

Determinata a portare avanti la separazione, Alya deciderà di compiere un ulteriore passo sul piano legale. La donna si recherà dall'avvocato Talat per fare il punto sulla causa di divorzio e valutare quale sia la strada migliore da seguire. Nel corso del colloquio, la dottoressa chiederà al legale di fissare un incontro con Cihan ed Erol, nella speranza di affrontare la questione lontano dalle continue tensioni che hanno caratterizzato gli ultimi giorni. L'obiettivo sarà quello di verificare se esistano ancora i margini per una separazione consensuale, evitando che il procedimento si trasformi in uno scontro giudiziario.

Quando Talat avrà modo di confrontarsi con Cihan, il discorso prenderà una piega del tutto inattesa.

L'avvocato informerà infatti l'uomo che Alya è ormai venuta a conoscenza della sua relazione con Mine. Nonostante questo, verrà avanzata una proposta precisa: se Cihan accetterà il divorzio senza creare ulteriori ostacoli, quella vicenda non verrà utilizzata durante la causa. Per il legale si tratterebbe della soluzione più equilibrata per entrambe le parti, ma Cihan non sembrerà disposto a fare un passo indietro. L'uomo respingerà la proposta, lasciando intendere di non avere alcuna intenzione di facilitare la separazione. Il suo rifiuto rischierà così di rendere ancora più difficile una situazione già estremamente delicata.

Sahin teme per il futuro di Zerrin

Parallelamente, anche Sahin continuerà a vivere con grande preoccupazione tutto ciò che riguarda la sorella.

Dopo aver avuto un confronto con Nare, l'uomo la contatterà chiedendole un favore molto importante: convincere Zerrin a ripensarci prima che sia troppo tardi. Sahin, infatti, inizierà a sospettare che dietro l'imminente matrimonio con Demir non ci sia una scelta libera, ma la pressione esercitata da Ecmel e Fidan. Per questo motivo spererà che Nare riesca a parlare con la ragazza e a capire cosa stia realmente accadendo. La conversazione, però, non passerà inosservata. Ozkan ascolterà tutto e deciderà di riferire ogni dettaglio a Sadakat, contribuendo ad alimentare nuove tensioni.

Poco dopo, Nare riuscirà finalmente a incontrare Zerrin per affrontare direttamente l'argomento. La giovane, però, sorprenderà tutti confermando di non avere cambiato idea sul matrimonio con Demir.

Nel corso del confronto rivelerà anche la ragione che la spinge a non fare passi indietro. Secondo quanto racconterà, Demir sarebbe in possesso di un filmato che potrebbe dimostrare l'innocenza di Sahin e permettergli di uscire da una situazione estremamente complicata. Una rivelazione che getterà una luce completamente diversa sulle recenti scelte di Zerrin, facendo capire come il suo sacrificio sia legato soprattutto al desiderio di proteggere il fratello.

Dopo aver parlato direttamente con Demir, Zerrin prenderà la sua decisione definitiva. La ragazza comunicherà alla madre che le nozze si celebreranno come previsto, confermando la volontà di portare fino in fondo il proprio impegno, nonostante il dolore e i dubbi che continuano ad accompagnarla.