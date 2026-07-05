La puntata di martedì 7 luglio di Far Away sarà caratterizzata da rivelazioni sconvolgenti e decisioni destinate a cambiare profondamente il destino dei protagonisti. La scomparsa di Nare scatenerà immediatamente il caos. Sadakat sarà convinta che dietro la fuga della figlia ci sia lo zampino di Alya e la accuserà apertamente di aver organizzato tutto insieme a Sahin. In realtà Alya sarà completamente estranea alla vicenda. Anzi, sarà proprio lei a collaborare con Cihan per rintracciare Nare prima che possa mettersi in pericolo. Le ricerche porteranno i due fino a Hasankeyf, cosi riusciranno finalmente a trovare la giovane.

Alya non comprende la scelta di Cihan

Nonostante il tempo trascorso dal loro matrimonio, Alya continuerà a interrogarsi sulle reali motivazioni che spingono Cihan a non voler mettere fine alla loro unione. La donna è convinta che entrambi potrebbero ottenere facilmente il divorzio e ricominciare una nuova vita, ma il comportamento del marito continuerà ad apparirle inspiegabile.

Ogni volta che si presenterà l'occasione di chiudere definitivamente quel capitolo, Cihan sceglierà infatti di fare un passo indietro, difendendo il loro matrimonio con una determinazione che Alya faticherà a comprendere. La giovane inizierà così a domandarsi se dietro quella ostinazione non si nasconda qualcosa di molto più profondo di un semplice senso del dovere.

Mine entra in possesso del video di Boran

Nel frattempo, Cihan trascorrerà una notte a casa di Mine. Sarà proprio in quell'occasione che la donna farà una scoperta destinata ad avere conseguenze decisive. Mentre sistema il cappotto dell'uomo, Mine troverà il filmato di Boran in una chiavetta USB dimenticata in una tasca.

Spinta dalla curiosità, deciderà di verificarne il contenuto e scoprirà che il dispositivo custodisce il filmato registrato da Boran poco prima della sua morte. Rendendosi conto dell'importanza di quel messaggio, Mine comprenderà di avere tra le mani una verità capace di cambiare il corso degli eventi.

Dopo aver copiato il contenuto della chiavetta, prenderà una decisione destinata a incidere profondamente sulla vita di Alya.

Senza farsi notare, nasconderà una seconda USB nella borsa della donna, permettendole così di entrare in possesso del prezioso filmato.

Nare fugge dopo le parole di Fidan

Parallelamente, Fidan cercherà un confronto con Nare. La donna le rivolgerà un appello accorato, chiedendole di rinunciare al suo amore per Sahin. Secondo Fidan, continuare quella relazione significherebbe condannare il giovane a un destino tragico.

Quelle parole finiranno per spezzare definitivamente il cuore di Nare. Già provata dalle vicende degli ultimi giorni, la giovane non riuscirà più a sopportare il peso della situazione e, sopraffatta dalla disperazione, deciderà di fuggire dall'ospedale senza dire nulla a nessuno.

Nel frattempo continueranno anche le tensioni legate alla faida tra le due famiglie. Ecmel organizzerà un violento agguato all'interno del carcere con l'obiettivo di eliminare Kaya e Kadir.

Il suo piano, tuttavia, prenderà una piega inaspettata. Uno degli uomini incaricati dell'aggressione tradirà infatti Ecmel e lo colpirà alle spalle con un coltello, agendo segretamente su ordine di Cihan. L'episodio finirà così per ribaltare completamente la situazione all'interno della prigione.

Anche Sahin proverà a raggiungere Nare a Hasankeyf nel tentativo di convincerla a tornare. Durante il viaggio, però, riceverà una telefonata che cambierà i suoi programmi. L'uomo verrà informato del grave attentato subito dal padre e, preoccupato per le sue condizioni, sarà costretto a interrompere il viaggio e a fare immediatamente ritorno, rinunciando ancora una volta alla possibilità di riabbracciare la donna che ama.