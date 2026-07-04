Le trame delle puntate turche di Far Away in programma a breve su Canale 5 raccontano che Alya approfitterà della confusione derivata dalle nozze di Zeynep per recarsi in aeroporto per scappare a New York col figlio. Il piano di fuga verrà fermato da Deniz, il quale correrà da Cihan quando li raggiungerà all'imbarco.

Alya vuole scappare con Deniz

Tutto inizierà quando Alya scoprirà che Zeynep, la concubina fatta arrivare da Sadakat per Cihan è già in attesa di un bambino. La protagonista e suo marito, a questo punto, faranno in modo che la donna sposi l'uomo che davvero ama.

Per l'occasione, la coppia deciderà di fare da testimoni alle nozze dei due giovani. Alya porterà anche il piccolo Deniz anche se suo marito crederà che sia molto pericoloso a causa della faida con Ecmel. La dottoressa dimostrerà di aver un motivo dietro tale decisione. Il pubblico scoprirà che qualche giorno prima Smith aveva ricevuto il passaporto di suo figlio. La donna avrà intenzione di scappare con Deniz durante il ricevimento nuziale di Zeynep.

Deniz impedisce alla madre di prendere l'aereo per New York

Le anticipazioni di Far Away racconto che Alya apparirà colpita di fronte all'affetto che Cihan dimostrerà per suo figlio. Nonostante questo, la protagonista approfitterà della confusione del party per andarsene col figlio verso l'aeroporto.

La donna sarà all'oscuro che suo marito l'aveva sentita parlare del suo viaggio a New York nei giorni precedenti. Cihan pedinerà Alya fino all'ingresso della dogana dove la noterà esitare quando un impiegato alla sicurezza le chiederà i passaporti. La dottoressa non sembrerà pronta a lasciare la Turchia. Sarà in questa circostanza che Deniz si girerà, trovandosi di fronte a Cihan che non esiterà ad abbracciarlo. La donna seguirà suo figlio ed insieme faranno ritorno alla villa degli Albora. La dottoressa rifiuterà di rivelare al marito se avrebbe davvero lasciato Mardin. Allo stesso tempo, Mine apparirà risentita quando scoprirà che la sua rivale in amore ha deciso di rimanere.

Kaya ha condiviso la cella con Ecmel

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda ad inizio luglio in televisione, Sadakat ha fatto arrivare Zeynep, decisa a farne di lei la concubina di Cihan. La novità non è piaciuta sia a Cihan (Ozan Akbaba) che ad Alya (Sinem Unsal) che hanno voluto aiutare la ragazza. Intanto Kaya è stato arrestato con l'accusa di aver provocato ad uccidere Sedat con un colpo d'arma da fuoco. L'uomo in carcere ha condiviso la cella col suo perfido zio Ecmel, che ha dimostrato di avere un conto in sospeso con gli Albora. L'uomo non ha esitato a ordinare ad un suo complice di picchiare il fratello di Cihan.