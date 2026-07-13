Nel corso degli episodi della prima stagione di Far Away in programma a breve su Canale 5, Alya Smith rimarrà senza parole alla scoperta che suo marito Cihan Albora ha una relazione extraconiugale con Mine. La scoperta manderà in crisi le nozze tra i due protagonisti della serie tv di successo dei teleschermi italiani.

Alya scopre che Mine è l'amante di suo marito

Tutto inizierà quando Mine perderà il controllo dopo aver visto Alya e Cihan sempre più vicini. La donna inizierà a pensare che il suo amante si sia innamorato veramente della moglie. La dottoressa farà una scenata di gelosia, attirando l'attenzione di Cihan nel corso di un evento organizzato nell'ospedale di Mardin.

Alya assisterà ad una parte del loro confronto dove scoprirà che tra suo marito e la sua collega esiste una relazione che va avanti da molto tempo. La scoperta provocherà moltissimo dolore alla protagonista, che già aveva chiesto a Mine se fosse l'amante di Cihan, ottenendo un netto rifiuto e tante false rassicurazioni.

Le nozze tra Cihan e sua moglie entrano in crisi

Le anticipazioni turche di Far Away raccontano che tra Alya e Mine non ci sarà uno scontro ma comprensione. La dottoressa confiderà alla protagonista di aver sofferto per la situazione venutasi a creare con Cihan, arrivando addirittura di pensare di farla finita. Alya si sentirà tradita dal marito mentre mostrerà solidarietà nei confronti di Mine quando capirà che ha dei veri sentimenti per lui.

La distanza tra Alya e suo marito diventerà sempre più di difficile gestione. La madre di Deniz nutrirà un astio sempre più profondo nei confronti di Cihan, offrendo a Sadakat un modo per intervenire. La matriarca degli Albora deciderà di sfruttare la crisi nata tra Alya e Cihan per separarli per sempre.

Sadakat ha un problema di salute, Kaya è uscito di prigione grazie a Cihan

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda ad inizio luglio su Canale 5, Kaya è stato rilasciato dalla prigione dopo che CIhan ha trovato un motociclista capace di dimostrare la sua innocenza grazie ad un filmato. Alya, invece, ha cambiato idea mentre era in aeroporto ripensando alle belle giornate passate con suo marito ed al rapporto di lui con Deniz.

Cihan ha seguito la moglie all'imbarco degli aerei, vedendola non precedere al controllo dei passaporti. La donna ha fatto ritorno alla villa insieme a Cihan e Deniz, che è apparso felice. Sadakat, intanto, ha avvertito dei dolori al petto, dimostrando di avere qualche problema di salute che sta tenendo tutti all'oscuro.

Infine Ecmel è apparso intenzionato a scappare di prigione ma ha necessitato dell'aiuto di suo figlio Sahin.