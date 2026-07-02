Le prossime puntate di Far Away (Uzak Şehir), in onda su Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 luglio, saranno caratterizzate da eventi drammatici che metteranno a dura prova diversi protagonisti della soap. Tra gravidanze interrotte, accuse sempre più pesanti, segreti destinati a emergere e decisioni difficili da prendere, la tensione sarà protagonista per tutta la settimana. Molto girerà intorno al il video registrato da Boran poco prima della sua morte, che verrà ritrovato da Mine.

Infatti, durante una notte accadrà però qualcosa di destinato a cambiare tutto.

Cihan si recherà da Mine e, mentre sistema il suo cappotto, la donna ritroverà una chiavetta USB contenente il video registrato da Boran poco prima della sua morte. Consapevole dell'importanza di quel filmato, Mine ne realizzerà una copia e prenderà una decisione destinata ad avere conseguenze importanti. Senza farsi notare, nasconderà una seconda chiavetta nella borsa di Alya, permettendole così di entrare in possesso della verità lasciata da Boran.

Sadakat chiede aiuto a Cihan per salvare Kaya

La detenzione di Kaya continuerà a essere motivo di grande sofferenza per Sadakat. La donna, disperata per la sorte del figlio, si rivolgerà a Cihan chiedendogli di fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per riuscire a farlo uscire dal carcere.

Il giovane cercherà di rassicurarla, pur essendo consapevole delle difficoltà che la situazione comporta.

Nel frattempo, anche dietro le sbarre la tensione continuerà a crescere. Cihan raccomanderà a Kaya di mantenere la calma e di non cadere nelle provocazioni di Ecmel, ma il ragazzo finirà comunque per perdere il controllo. Tra i due detenuti esploderà infatti una violenta rissa che costringerà chi li circonda a intervenire. Per evitare che Kaya resti isolato all'interno del penitenziario, verrà presa una decisione inaspettata: anche Kadir finirà in carcere, così da poter restare accanto a lui e offrirgli protezione.

Ozkan accusa Nare e la gravidanza finisce in tragedia

Parallelamente, la situazione tra Nare e Ozkan precipiterà definitivamente.

Tutto inizierà quando l'uomo entrerà in possesso di una fotografia che ritrae la moglie stretta in un abbraccio con Sahin. Convinto che tra i due ci sia una relazione, Ozkan affronterà Nare con estrema rabbia. Il confronto degenererà rapidamente fino a trasformarsi in un duro litigio che metterà la donna sotto un fortissimo stress emotivo.

Poco dopo la discussione, Nare vivrà un momento drammatico, infatti accuserà un improvviso malore. Sahin, resosi conto della gravità della situazione, interverrà immediatamente e la accompagnerà d'urgenza in ospedale. Durante il tragitto informerà anche Alya che le condizioni della donna sono molto serie e che il bambino potrebbe essere in pericolo.

I timori si riveleranno purtroppo fondati.

Nonostante gli sforzi dei medici, la gravidanza non potrà essere salvata e Nare perderà il bambino. La notizia si diffonderà rapidamente e Mine informerà subito Sadakat di quanto accaduto. Ozkan, invece, si presenterà alla villa accusando apertamente la moglie di aver provocato volontariamente l'aborto, sostenendo che avrebbe agito in questo modo per nascondere il presunto legame sentimentale con Sahin.

Sahin affronta Sadakat, Demir svela la verità sulla fotografia

Dopo aver saputo delle condizioni di Nare, Sahin correrà in ospedale per starle vicino. Alya comprenderà quanto sia importante per lui quel momento e gli permetterà di restare qualche minuto da solo con la donna. Convinto che dietro il malessere di Nare ci siano anche le violenze e i comportamenti di Ozkan, Sahin le chiederà apertamente se il marito l'abbia maltrattata, invitandola a mettere fine al loro matrimonio attraverso il divorzio.

Il momento di intimità tra i due verrà però interrotto dall'arrivo di Sadakat. La donna mostrerà a Sahin e Nare la fotografia che li ritrae abbracciati, alimentando nuovi sospetti. In un primo momento Sahin sarà convinto che sia stato Ozkan a consegnare quello scatto, tanto da precipitarsi a cercarlo. Poco dopo, però, sarà Demir a fare una confessione destinata a cambiare la prospettiva della vicenda, rivelando di essere stato lui l'autore della fotografia.