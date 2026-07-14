Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Far Away visibili da lunedì 20 a venerdì 24 luglio in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Ugur si avvicinerà pericolosamente ad Alya Smith, suscitando la reazione di Cihan Albora. Kaya, invece, rapirà Zerrin prima delle nozze con Sedat.

Ugur si avvicina pericolosamente ad Alya

Ugur prenderà servizio come dottore dell'ospedale di Mardin. L'uomo si avvicinerà pericolosamente ad Alya, alla quale chiederà informazioni in merito alla sua vita.

L'incontro sarà visto da Sehmuz, che informerà immediatamente Cihan.

Nel frattempo, Zerrin accetterà di sposare Sedat dopo il fallimento dell'evasione di Ecmel dal carcere. Il giorno delle nozze, Kaya vestito da cameriere si introdurrà nell'appartamento della promessa sposa per rapirla. Il rapimento di Zerrin verrà scoperto da Fidan, Sahin, Mahmut e Sedat, i quali si presenteranno a villa Albora in compagnia delle sue guardie del corpo.

Kaya e Zerrin vogliono sposarsi in gran segreto

Le anticipazioni settimanali di Far Away rivelano che Fidan, Sahin insieme a Mahmut e Sedat non riusciranno a rintracciare Kaya e Zerrin, che troveranno riparo in un luogo isolato. In questa circostanza, i due innamorarti vivranno un momento di grande passione dopo essersi giurati amore eterno.

Il giorno seguente, Kadir porterà Alya da Kaya e Zerrin, scoprendo che i due hanno intenzione di sposarsi in gran segreto. La sorella di Sahin chiederà ad Alya di farle da testimone di nozze. La protagonista accetterà la richiesta.

Mine, invece, cercherà di riallacciare il rapporto con Cihan dopo che lei aveva fatto vedere ad Alya il video del testamento di Boran. Ma l'uomo non riuscirà a concedere un'altra chance alla dottoressa.

Sadakat è finita in ospedale su consiglio di Alya

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda ad inizio luglio su Canale 5, Alya ha fatto ritorno alla villa dopo aver rinunciato a scappare col figlio in America da una sua amica. La protagonista ha visitato Sadakat, la quale ha avvertito alcuni dolori al petto che hanno fatto preoccupare tutti.

La donna ha consigliato alla suocera di sottoporsi ad alcuni esami presso l'ospedale di Mardin. Kaya, invece, è andato a parlare con Zerrin ma Fidan l'ha informato che è stata data in sposa a Sedat. La notizia ha sconvolto il ragazzo che credeva di avere una possibilità con la cugina.

In ospedale, Sadakat ha riconosciuto un uomo che aveva conosciuto mentre era incinta di Boran. Cihan ha suggerito a sua madre di confessare la verità in merito alla paternità del suo defunto fratello.