Le puntate di Far Away (Uzak Şehir) in onda da lunedì 20 a venerdì 24 luglio porteranno nuovi colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. L'amore sarà ancora una volta al centro delle vicende, ma dovrà fare i conti con vendette, rivalità e decisioni sempre più difficili. La settimana sarà segnata soprattutto dalla fuga di Kaya e Zerrin, pronti a tutto pur di evitare un matrimonio imposto, mentre Alya si ritroverà inconsapevolmente al centro di nuove tensioni con Cihan. Anche Mine tenterà un ultimo riavvicinamento, ma troverà davanti a sé un uomo ormai deciso a voltare pagina.

Alya e Ugur si avvicinano, Cihan viene subito informato

Uno dei momenti più importanti della settimana riguarderà Alya e il dottor Ugur. I due si concederanno una pausa nella caffetteria dell'ospedale, dove inizieranno a parlare con maggiore confidenza delle rispettive vite. Quella che sembrerà una semplice conversazione tra colleghi finirà però per toccare argomenti molto personali. Durante il dialogo, Alya racconterà alcuni aspetti della propria storia familiare e farà riferimento a Cihan, condividendo con Ugur informazioni che contribuiranno ad alimentare ancora di più l'interesse del medico nei confronti della famiglia Albora. La scena, tuttavia, non passerà inosservata. Sehmuz noterà Alya e Ugur insieme e informerà immediatamente Cihan di quanto ha visto.

La notizia attirerà l'attenzione dell'uomo, che inizierà a interrogarsi sul motivo di quella crescente vicinanza tra il medico e Alya.

Nel frattempo, la situazione di Zerrin arriverà a un punto di svolta. Le nozze organizzate con Sedat sembreanno ormai inevitabili e tutto sarà pronto per la cerimonia. Proprio quando nessuno si aspetterà più un colpo di scena, Kaya entrerà in azione. Determinato a impedire quelle nozze, il giovane riuscirà a introdursi senza farsi notare e porterà via Zerrin prima che il matrimonio possa essere celebrato. Il gesto provocherà il caos e farà saltare definitivamente le nozze, aprendo una nuova fase dello scontro tra le due famiglie.

La fuga di Kaya e Zerrin scatena la caccia

La sparizione dei due ragazzi farà esplodere la tensione. Alla villa degli Albora si presenteranno Fidan, Sahin, Mahmut e Sedat, accompagnati dalle rispettive guardie, con l'obiettivo di trovare Kaya e Zerrin il prima possibile. La situazione rischierà di degenerare rapidamente, ma le ricerche non porteranno ai risultati sperati. I due giovani, infatti, saranno riusciti a trovare un rifugio sicuro e continueranno a nascondersi lontano da chi li sta cercando, nel tentativo di costruirsi un futuro insieme.

Anche sul piano sentimentale non mancheranno momenti delicati. Mine non sembrerà intenzionata ad arrendersi e proverà ancora una volta a recuperare il rapporto con Cihan, sperando di riavvicinarsi a lui.

L'uomo, però, manterrà una posizione molto chiara. Nonostante i tentativi della donna, Cihan si mostrerà freddo e deciso a non fare passi indietro, lasciando intendere che tra loro non ci sia più alcuna possibilità di ricominciare.

Alya scopre il progetto di Kaya e Zerrin

Nel corso della settimana anche Alya verrà coinvolta nella fuga dei due ragazzi. Sarà Kadir ad accompagnarla nel luogo in cui Kaya e Zerrin si sono rifugiati. Una volta raggiunti, Alya scoprirà che i due hanno preso una decisione importante: vogliono sposarsi al più presto, nel tentativo di dare una svolta definitiva alla loro storia e sottrarsi alle pressioni delle rispettive famiglie.

A sorprendere ulteriormente Alya sarà la richiesta di Zerrin.

La giovane, infatti, le chiederà di diventare la testimone del matrimonio, affidandole un ruolo speciale in quello che spera possa essere il giorno più importante della sua vita. Tra fughe, inseguimenti, amori ostacolati e nuovi equilibri sentimentali, la settimana dal 20 al 24 luglio si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, con eventi destinati ad avere importanti conseguenze sulle vicende future di tutti i protagonisti di Far Away.