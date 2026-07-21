Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie turca in onda su Canale 5, rivelano che Cihan perderà il controllo quando scoprirà che Uğur sta aiutando Alya a trovare un avvocato disposto a seguirla nella causa di divorzio. Dopo aver sorpreso il medico insieme alla moglie in ospedale, si scaglierà contro di lui per poi costringere Alya a lasciare il luogo di lavoro.

Spoiler Far Away: Alya senza avvocato per colpa di Cihan, Uğur interviene

Determinata a divorziare, Alya confiderà a Uğur di non essere ancora riuscita a trovare un legale disposto a rappresentarla.

Gli spiegherà che tutti gli avvocati contattati fino a quel momento hanno rinunciato all'incarico a causa delle pressioni esercitate da Cihan.

Uğur le dirà di conoscere un avvocato esperto, appartenente a un'importante famiglia di Diyarbakır. Secondo lui, non si lascerà intimidire dalle pressioni di Cihan. Le spiegherà che gli parlerà e che, solo dopo aver ricevuto la sua disponibilità, li metterà in contatto. Alya accetterà il suo aiuto, sperando di poter avviare la procedura di divorzio senza ulteriori ostacoli.

Cihan furioso minaccia Uğur per via di Alya

Poco dopo, Cihan arriverà in ospedale e troverà Uğur insieme ad Alya. Capirà che il medico sta cercando di aiutarla a trovare un avvocato per il divorzio.

Accecato dalla rabbia, Cihan affronterà il medico: "Non ti avevo detto di stare lontano da mia moglie?". Uğur proverà a mantenere la calma e gli ricorderà che Alya ha il diritto di separarsi e che lui sta semplicemente cercando di aiutarla a tutelarsi legalmente. Le sue parole, però, non fermeranno l'uomo, che minaccerà Uğur pesantemente: "Se ti vedo ancora vicino a mia moglie, ti lascerò nell'impossibilità di camminare".

Cihan picchia Uğur e porta via Alya

Dalle parole Cihan passerà subito ai fatti, aggredendo con violenza il medico. Dopo aver picchiato Uğur, ordinerà ad Alya di seguirlo. La donna cercherà di opporsi, ricordandogli di essere ancora di turno e di non poter lasciare l'ospedale.

L'uomo, però, non cambierà idea: "O vieni con me oppure ti carico in spalla e ti porto via davanti a tutti." Per evitare che la situazione degeneri, Alya finirà per seguirlo. Cihan la farà salire in auto e la riporterà alla tenuta Albora.