Le nuove anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie tv in onda nel pomeriggio di Canale 5, rivelano che la tensione tra le famiglie salirà alle stelle dopo la fuga di Kaya e Zerrin. Mentre Fidan organizzerà una sorveglianza attorno alla ragazza per impedirle di rivedere il giovane, Kaya farà una confessione destinata a sconvolgere Cihan, che reagirà con uno schiaffo prima di prendere una decisione inaspettata.

Anticipazioni Far Away: Fidan mette alle strette Zerrin su Kaya

Temendo che Kaya possa tentare un nuovo rapimento, Fidan farà sorvegliare Zerrin giorno e notte.

Rimasta sola con Zerrin, però, inizierà a incalzarla con una domanda ben precisa: "Kaya ti ha toccata?".

La ragazza risponderà: "E se lo avesse fatto? Mi daresti a Kaya?". Fidan, fuori di sé, le ribadirà che ciò non accadrà mai: "Solo nella tomba potrai ricongiungerti a lui".

Nonostante le minacce, Zerrin proverà a proteggersi e continuerà a negare che tra lei e Kaya sia successo qualcosa, mentre Fidan le ricorderà che, dopo la fuga, ormai tutti parlano di lei e che sarà suo padre a decidere il suo futuro.

Cihan scopre il segreto di Kaya e lo schiaffeggia

Kaya raggiungerà Cihan, che proverà a convincerlo a riflettere sulle conseguenze delle sue azioni.

Il giovane gli rivelerà: "Io e Zerrin siamo stati insieme.

Ormai apparteniamo l'uno all'altra".

Le sue parole faranno perdere il controllo a Cihan, che reagirà schiaffeggiando il fratello. Lo accuserà di aver agito senza pensare e di aver messo in pericolo non solo Zerrin, ma anche Şahin e le rispettive famiglie.

Cihan aiuta Kaya per evitare la faida

Kaya, però, non farà un passo indietro. Guardando il fratello negli occhi, gli dirà di non voler ripetere il suo stesso errore: "Ti avevo detto che non sarei stato come te. Non lascerò Zerrin come tu hai lasciato Meryem".

Quelle parole colpiranno Cihan. Dopo lo sfogo iniziale, l'uomo comprenderà che non è più possibile tornare indietro e che la situazione è ormai fuori controllo. Consapevole che lo scontro tra le due famiglie rischia di trasformarsi in una nuova faida, deciderà di aiutare il fratello.

"Domani andrò a prendere Zerrin", gli dirà, deciso a trovare una via d'uscita prima che la situazione precipiti definitivamente.