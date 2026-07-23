Le anticipazioni di Far Away, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Nare sarà disposta a tutto pur di mantenere il segreto sul sacrificio di Zerrin. Dopo il fallito tentativo di convincere Demir a rinunciare alle nozze, la giovane si troverà faccia a faccia con Özkan, deciso ad avvertire Kaya dell'imminente matrimonio: tra i due la situazione degenererà rapidamente.

Spoiler Far Away: Nare tenta il tutto per tutto, Demir non cede

Prima dello scontro con Özkan, Nare proverà fino all'ultimo a far cambiare idea a Demir. La ragazza gli chiederà di rinunciare al matrimonio con Zerrin, ricordandogli che la giovane ha accettato quelle nozze soltanto per permettere a Şahin di uscire dal carcere.

Nare tenterà anche di fargli capire che Cihan non ha alcuna responsabilità nella morte di Şeyda, spiegandogli che la donna era innamorata di quest'ultimo e che, non essendo stata ricambiata, aveva compiuto il gesto estremo. Nonostante le sue parole, Demir resterà irremovibile e confermerà di voler sposare comunque Zerrin.

Özkan affronta Nare e vuole avvisare Kaya

Subito dopo aver lasciato Demir, Nare verrà raggiunta da Özkan, che capirà che la ragazza non è riuscita a fermare il matrimonio.

L'uomo la accuserà di pensare soltanto a Şahin e le rimprovererà di non aver informato Kaya di quello che sta accadendo. Convinto che il giovane abbia il diritto di conoscere la verità, prenderà il telefono con l'intenzione di metterlo al corrente delle nozze ormai imminenti.

Volano stracci tra Nare e Özkan: la verità su Zerrin è a rischio

Temendo che quella telefonata possa compromettere il piano studiato per salvare Şahin, Nare cercherà disperatamente di impedire a Özkan di contattare Kaya.

Tra i due nascerà una violenta colluttazione. La ragazza proverà a strappargli il cellulare dalle mani, mentre Özkan si rifiuterà di rinunciare al suo proposito. I toni si faranno sempre più accesi e lo scontro degenererà, lasciando aperto il dubbio se Kaya riuscirà oppure no a scoprire, prima che sia troppo tardi, il vero motivo che ha spinto Zerrin ad accettare di sposare Demir.

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 ed è in streaming su Mediaset Infinity.