Le trame delle puntate turche di Far Away in programma a breve sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Zeynep rischierà di venire giustizia dalla sua famiglia quando scoprirà che attende già un figlio. Alya Smith, a questo punto, deciderà d'intervenire per impedire la morte della donna.

Zeynep è la concubina di Cihan

Sadakat presenterà Zeynep come la concubina di Cihan e dare al clan l'erede che tanto desidera. Alya rimarrà sbigottita di come la suocera tratta la ragazza come una merce davanti a tutti. Cihan, intanto, apparirà spazientito di fronte al nuovo problema.

L'uomo furioso urlerà contro Zeynep di andarsene immediatamente dalla tenuta, tanto da chiedere a Kadir di portarla via. Ma Sadakat non sembrerà dello stesso avvico, credendo che la ragazza possa essere una valida via d'uscita per assicurare il futuro della famiglia Albora. Zeynep resterà così alla tenuta come un'altra vittima della matriarca mentre Alya dovrà ingoia un'altra umiliazione. Allo stesso tempo, Cihan è rimasto da solo a gestire il caos creato dalla sua famiglia.

Alya salva la vita di Zeynep

Le anticipazioni turche di Far Away raccontano che Alya scoprirà che Zeynep è già incinta di un altro uomo. La protagonista informerà Cihan, tanto da organizzare con lui un piano per ricongiungere la ragazza al padre del bambino.

Ma il piano non avrà l'esito sperato poiché Zeynep verrà affidata alla sua famiglia, che vorrà giustiziarla per purificare il suo onore. Alya, a questo punto, deciderà d'intervenire per impedire il massacro. Senza pensarci due volte, la dottoressa si metterà davanti alle armi, pregandoli di abbassarle. In questo momento carico di tensione, Alya griderà quello che nessuno si aspettava: "Sono la moglie di Cihan Albora". La dichiarazione fermerà all'ultimo secondo la tragedia e lascerà completamente scioccato Cihan, arrivato in quel momento.

Cihan ha promesso a Kaya che l'avrebbe fatto uscire di prigione

Nel frattempo, nelle puntate italiane di Far Away andate in onda ad inizio luglio sui teleschermi di Canale 5, Kaya è finito in carcere per aver colpito Sedat con un colpo di pistola.

I due uomini hanno avuto una violenta lite a causa di Zerrin all'interno di un vicolo cieco. Lo scagnozzo di Demir è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico mentre Kaya in carcere dove ha incontrato suo zio Ecmel. Zerrin, invece, ha accusato dei sensi di colpa per quello che è successo. La giovane ha voluto aiutare il ragazzo ad uscire di prigione ma la sua famiglia si è opposta. Anche CIhan è apparso preoccupato per suo fratello, al quale ha fatto una telefonata in cui gli ha promesso che l'avrebbe liberato.