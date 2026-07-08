Nel corso delle puntate turche di Far Away in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Nare compierà un folle gesto dopo aver perso la causa di divorzio da Ozkan. La sorella di Cihan arriverà a spararsi davanti a suo marito, Sahin e Kaya dopo essere uscita dall'aula di tribunale.

Nare perde la causa di divorzio da Ozkan per colpa di Sadakat

L'udienza per il divorzio di Nare non avrà l'esito sperato. La donna si presenterà davanti al giudice, informandolo che il matrimonio con Ozkan è finito. La sorella di Cihan rivelerà che il marito era stato violento in più di un'occasione nei suoi confronti.

In questa circostanza, Nare rimarrà sconvolta quando all'udienza si presenterà un testimone inaspettato. Sadakat entrerà nella stanza per testimoniare contro la propria figlia. La matriarca rivelerà che Ozkan è stato un buon marito e che ha sempre avuto un ottimo comportamento sia con sua figlia che con la famiglia. Sadakat smentirà la versione raccontata da Nare davanti al giudice, facendole perdere la causa di divorzio.

Nare si spara all'addome davanti a suo marito e Sahin

Le anticipazioni turche di Far Away raccontano che la situazione degenererà all'uscita dal tribunale. Sahin punterà un'arma da fuoco contro Ozkan. Cihan e Kaya, a questo punto, sopraggiungeranno sulla scena per impedire al cugino di compiere una pazzia.

Nare, intrappolata tra la madre, il marito e l'uomo che davvero ama, prenderà una decisione avventata. La donna ruberà la pistola di una delle sue guardie del corpo per spararsi all'addome davanti a tutti. La donna cadrà a terra ferita sotto gli occhi paralizzati di tutto il clan Albora.

Cihan ha scoperto che Ecmel è il padre di Boran

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda ad inizio luglio su Canale 5, Cihan ha organizzato una passeggiata a cavallo insieme a Deniz, Alya e Nare. Quest'ultima ha capito che tra suo fratello e sua cognata sta nascendo un sentimento. Sadakat, invece, è apparsa inarrestabile, tanto da dare ordine di uccidere Ecmel. Cihan ha impedire l'omicidio ma non è riuscito a fermare la furia di Sahin, che si è presentato alla villa per discutere la zia.

La situazione è degenerata quando Nare si è intromessa nella questione, arrivando a minacciare la madre con una pistola. Sadakat ha confessato la verità a Cihan ovvero che Ecmel è il padre di Boran e che in passato l'aveva sedotta e abbandonata a causa delle sue umili origini. L'uomo è apparso distrutto da tale verità, tanto da passare la notte a bere per dimenticare tutto quanto. Infine Alya ha pensato di scappare dalla Turchia dopo aver ottenuto il passaporto di Deniz dal consolato canadese.