Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Sadakat sarà pronta a qualsiasi cosa pur di fermare Uğur. Dopo aver scoperto che l'uomo si nasconde in una grotta nella zona di Karalar, deciderà di raggiungerlo senza avvertire Cihan, intenzionata a eliminarlo. Il piano, però, prenderà una piega inaspettata e drammatica, mettendo a rischio la vita di tutti i presenti.

Spoiler Far Away: Sadakat scopre il nascondiglio di Uğur e medita vendetta

Sadakat riuscirà a scoprire che Uğur si trova in una grotta nella zona di Karalar.

Hasan proverà a farla ragionare.

Le ricorderà che non può prendere una decisione simile senza informare Cihan e sarà preoccupato anche per le conseguenze che potrebbe avere il proprio coinvolgimento nella vicenda.

Sadakat, però, sembrerà avere già deciso cosa fare. Alla domanda su quali siano le sue intenzioni nei confronti di Uğur, risponderà: "Non vedrà domani, finirò il lavoro".

Senza informare Cihan, partirà alla ricerca dell'uomo.

Alya in pericolo, Cihan corre a fermare Sadakat

La notizia arriverà anche ad Alya. Fikriye sentirà Sadakat parlare e avvertirà la figlia di ciò che sta accadendo.

Alya capirà il pericolo e cercherà di contattare Cihan, ma lui sarà impegnato alla frontiera per una spedizione. Anche Kaya e gli altri uomini si troveranno con lui.

Nare riuscirà a mettersi in contatto con Cihan e gli rivelerà che Sadakat ha scoperto dove si trova Uğur e che Alya potrebbe essere diretta nello stesso luogo.

Cihan ordinerà di partire.

Sadakat trova Uğur nella grotta e tenta di eliminarlo

Prima che gli altri possano fermarla, Sadakat raggiungerà per prima Uğur nella grotta. L'uomo capirà che la donna è intenzionata a ucciderlo e proverà a convincerla a lasciarlo andare.

"Non dirò niente a nessuno", prometterà Uğur, arrivando a sostenere di essere pronto a lasciare il Paese e a sparire dalle loro vite.

Sadakat non sembrerà intenzionata a credergli. Per lei, l'unico modo per essere certa che Uğur non possa più rivelare ciò che sa sarà impedirgli di parlare.

Uğur prende Sadakat in ostaggio e riesce a fuggire

L'arrivo di Alya, Cihan e degli uomini degli Albora impedirà a Sadakat di portare a termine il suo piano, ma Uğur approfitterà della confusione per ribaltare la situazione. Prenderà Sadakat in ostaggio e la minaccerà con un'arma, intimando agli uomini presenti di abbassare le pistole.

Alya proverà a convincerlo a lasciare andare la donna.

Uğur accetterà, ma porrà una condizione: "Tu verrai con me".

Cihan interverrà, ma Uğur riuscirà ad approfittare dello stallo creato dall'ostaggio e a scappare dalla grotta, facendo perdere le proprie tracce.

Gli uomini degli Albora si metteranno alla sua ricerca. Cihan chiederà se siano riusciti a trovarlo, ma la risposta sarà negativa.