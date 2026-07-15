Nei prossimi appuntamenti di Far Away, Zerrin (Dilin Döğer) rinuncerà a essere felice al fianco di Kaya (Atakan Özkaya), per far scagionare suo fratello Sahin (Alper Çankaya). La giovane si vedrà costretta a sposare Demir Baybars (Ferit Kaya), il peggior nemico degli Albora.

Sahin viene arrestato, Zerrin si sente in colpa

Ben presto, Kaya rapirà Zerrin, proprio quando sarà costretta a sposare Sedat su ordine del padre Ecmel. In un primo momento, la giovane si ribellerà, dopodiché si lascerà andare alla passione con Kaya. Inoltre, Zerrin e Kaya decideranno di sposarsi in segreto a breve, per impedire alle loro famiglie di separarli.

Dopo aver raggiunto la coppia, Alya accetterà di essere la loro testimone di nozze all’oscuro del marito Cihan.

Mahmut tenterà di uccidere Kaya per vendetta, ma per fortuna ci sarà l’intervento di Sahin, che riuscirà a disarmarlo, ma finirà dietro le sbarre del carcere. Dopo l’arresto del fratello per l’omicidio di Mahmut, Zerrin sarà assalita dai sensi di colpa, con la consapevolezza che sarebbe libero se Kaya non si sarebbe opposto al suo matrimonio con Sedat.

Kaya non sa che Zerrin e Demir si sposeranno

Intanto, Demir saprà che in realtà Sahin ha sparato per sbaglio Mahmut per proteggere Kaya, per aver registrato la scena con il suo cellulare. A quel punto, Demir utilizzerà il filmato per ricattare Zerrin, alla quale dirà di diventare sua moglie in cambio della liberazione del fratello Sahin.

A causa delle pressioni dei suoi genitori Fidan e Ecmel, la giovane accetterà di sposare Demir, con la convinzione che la sua storia d’amore con Kaya continuerà a causare soltanto sofferenza. Zerrin sceglierà di essere sincera, facendo presente a Demir di essere stata in intimità con Kaya.

Demir esulterà di gioia, e non vedrà l’ora di vendicarsi di Cihan per aver sposato la sua amata Sevda in passato. Infine, Sadakat impedirà alla figlia Nare di mettere al corrente suo fratello Kaya dell’imminente matrimonio tra la sua amata Zerrin e Demir.

Riepilogo: Sahin ha accettato di aiutare suo padre Ecmel a fuggire dall’ospedale

In precedente, Sahin ha convinto suo padre Ecmel a non far sposare Zerrin con Sedat.

Ecmel ha accettato, ma ha preteso che la figlia non veda più Kaya, e di scappare dall’ospedale con l’aiuto di Sahin. A quel punto, Demir ha dato delle istruzioni a Sahin per la fuga del padre, ma Nare ha finito per ascoltare la conversazione, dopo averli seguiti.