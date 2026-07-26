Le trame delle puntate turche di Far Away visibili a breve sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Zerrin proverà a ribellarsi a Demir Baybars. La donna tenterà di togliere la vita al marito nel corso di una notte di passione.

Anticipazioni Far Away: Baybars organizza la festa di compleanno per Zerrin

Kaya apparirà distrutto dal dolore in seguito allo sposalizio di Zerrin e Demir. Quest'ultimo deciderà di organizzare una festa di compleanno per la moglie che si trasformerà in una trappola. Baybars costringerà la sorella di Sahin a uscire con lui, portandola in un posto dove Kaya può vederli.

Durante l'uscita, Demir farà un regalo a Zerrin, trattandola come sua moglie di fronte a tutti e forzando una scena per ferire Kaya. La ragazza capirà le intenzioni del marito anche se preferirà non ribellarsi per non mettere nei guai il cugino. Zerrin accetterà il dono di Demir, abbracciandolo davanti a tutti. Kaya interpreterà tale gesto come una sconfitta, tanto da credere di aver perso per sempre la sua amata.

Zerrin pugnala Demir durante una notte di passione

Le anticipazioni di Far Away raccontano che la situazione avrà una svolta quando Demir e Zerrin faranno ritorno alla tenuta. La donna proverà ad uccidere il marito, cercando di pugnarlo in pieno petto durante una notte di passione. Zerrin riuscirà a ferire l'uomo che con le sue urla di dolore provocherà l'arrivo di suo padre.

Quest'ultimo reagirà con rabbia, arrivando a puntare una pistola contro la nuora. Nel parapiglia interverrà Demir che impedirà al genitore di far del male alla sorella di Sahin. L'uomo informerà Zerrin di non aver intenzione di lasciarla andare visto che ha in mente dei progetti per lei. L'imprenditore considererà la ragazza utile per la sua lotta contro Kaya e tutto il clan Albora. Alla fine, Zerrin non potrà far altro che sottomettersi al volere del marito.

Alya ha scoperto che Mine e Cihan sono amanti dopo averli visti discutere in ospedale

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda a fine luglio su Canale 5, Alya ha scoperto che Mine e Cihan sono amanti dopo aver udito una loro discussione in ospedale.

La protagonista è rimasta profondamente delusa dal comportamento del marito. I due sono tornati alla villa dove hanno dato vita ad uno scontro vivace. Mine, intanto, ha provato a parlare con Cihan ma lui infuriato non ha voluto darle udienza. La ginecologa è corsa da Ugur dove gli ha giurato di non essere una rovina famiglie e di aver iniziato la relazione con l'Albora prima delle nozze con Alya. Il dottore ha usato tale informazione per un suo scopo personale. Infine Nare ha scoperto che Ozkan è in combutta con Demir e Sahin.