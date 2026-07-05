Le trame delle puntate turche di Far Away in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 raccontano che Ecmel progetterà la sua fuga dal carcere grazie all'aiuto di Sahin. Allo stesso tempo, l'uomo vorrà che sua figlia Zerrin sposi Sedat per consolidare i rapporti con i Nalhanoglu.

Ecmel vuole che sua figlia sposi Sedat

Kaya finirà in carcere con l'accusa di aver provato ad uccidere Sedat, che aveva cercato di abusare di Zerrin in un vicolo cieco. Lo scagnozzo di Demir accuserà il ragazzo di avergli sparato con l'intenzione di eliminarlo nel corso di un violento parapiglia.

La svolta avverrà grazie a Cihan, il quale metterà le mani su di un video capace di dimostrare che suo fratello ha agito per legittima difesa. Kaye uscirà così dal carcere mentre Ecmel progetterà la propria evasione con la complicità di Sahin. L'uomo inoltre vorrà che sua figlia sposi Sedat per rafforzare i rapporti con i Nalhanoglu.

Sahin prova a far cambiare idea al padre sul matrimonio combinato tra Zerrin e Sedat

Le anticipazioni turche di Far Away raccontano che Zerrin non vorrà sposare un uomo che ha provato a farle del male solo qualche settimana prima, tanto da chiedere aiuto al fratello. Quest'ultimo cercherà di far cambiare idea al genitore, promettendogli di aiutarlo a evadere se annullerà il matrimonio combinato tra Zerrin e Sedat.

Ecmel acconsentirà al piano che salterà all'ultimo momento a causa della gendarmeria che lo fermerà grazie ad una segnalazione di Nare. Quest'ultima deciderà di vendicarsi dello zio dopo aver scoperto che aveva sedotto e abbandonato Sadakat a causa delle sue umili origini. Ecmel tradito ritirerà la promessa fatta a Sahin, confermando il matrimonio tra Zerrin e Sedat. Alla fine, la ragazza sarà costretta a sposarsi con un uomo che pochi giorni prima aveva tentato di abusare di lei.

Alya ha salvato Zeynep dalla furia della famiglia

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda ad inizio luglio su Canale 5, Zeynep ha rivelato ad Alya di non volere stare con Cihan in quanto incinta di un altro uomo.

La dottoressa ha deciso di aiutare la ragazza, facendo in modo che la sua famiglia non la punisse per purificare il suo onore. La donna ha impedito che alcuni uomini sparassero contro Zeynep, gridando di essere la signora Albora.

Kaya, invece, ha continuato a rimanere in carcere con l'accusa di aver colpito Sedat con un colpo di pistola. In questa circostanza, il ragazzo ha ricevuto una telefonata da parte di Zerrin, che l'ha incoraggiato a lottare per tornare libero poiché innocente. Il fratello di Cihan le ha giurato che una volta uscito non si sarebbe più allontanato da lei.