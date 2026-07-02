Zerrin tradirà Kaya con una falsa testimonianza nelle prossime puntate di Far Away: "Ha sparato contro Sedat", dirà al giudice in tribunale mettendo nei guai il ragazzo che l'aveva solo difesa.

Le anticipazioni tv rivelano che Zerrin non andrà in tribunale a cuor leggero. Saranno i suoi genitori a costringerla a far finire in carcere Kaya, pur sapendo che il suo scontro con Sedat ha salvato la loro figlia da un abuso.

Zerrin in grave pericolo in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Kaya e Zerrin saranno al centro delle prossime trame.

La figlia di Ecmel si troverà in seria difficoltà quando Sedat tenterà di avvicinarsi a lei con la forza. Zerrin griderà aiuto e fortunatamente arriverà Kaya a salvarla. Il fratello di Cihan inizierà a lottare con Sedat che però sarà armato e lo scontro terminerà involontariamente con un colpo di arma da fuoco. Kaya avrà la meglio, ma dovrà affrontare un processo che diventerà sempre più complicato. Sedat sarà operato d'urgenza e riuscirà a riprendersi, ma darà una versione completamente diversa da quella reale. Il ragazzo, infatti, affermerà che Kaya lo ha colpito di proposito e il fratello di Cihan rischierà il carcere a vita. Il padre di Sedat, Mahmoud, griderà vendetta contro la famiglia Albora, mentre Ecmel penserà di usare questa situazione per vendicarsi finalmente di sua cognata.

Zerrin si ritroverà tra due fuochi: da un lato l'amore per Kaya e dall'altra la pressione dei suoi genitori che insisteranno affinché lei dia una falsa testimonianza in tribunale.

L'aggressione in carcere cambierà tutto per Kaya

Nelle prossime puntate di Far Away, Kaya finirà in cella con Ecmel e la sua vita sarà in grave pericolo. Cihan, conoscendo suo zio, proteggerà suo fratello con i suoi uomini in carcere, ma la situazione precipiterà. Ecmel organizzerà una spedizione per attentare alla vita di Kaya, ma lo scontro terminerà a suo svantaggio. Gli uomini di Cihan, infatti, colpiranno Ecmel che finirà in ospedale con una ferita. L'uomo approfitterà della situazione e quando Zerrin andrà a trovarlo la metterà di fronte a una scelta durissima.

Ecmel imporrà a sua figlia di testimoniare contro Kaya e farà leva sul fatto che lui e i suoi amici hanno tentato di ucciderlo. Zerrin sarà pressata anche da sua madre che la rinchiuderà in camera, minacciando di non farla uscire se non ascolterà i suoi genitori. In tribunale, la ragazza sarà costretta a cedere e tradirà Kaya con una falsa testimonianza: "Kaya ha sparato contro Sedat".