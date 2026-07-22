Le trame delle puntate turche di Far Away in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Ozkan salverà la vita di Nare Albora, donandole un pezzo di fegato. L'operazione avrà successo per la ragazza mentre lui accuserà un'embolia sotto i ferri.

Ozkan salva Nare col suo fegato

Tutto inizierà quando Nare finirà in ospedale in gravissime condizioni dopo essersi sparata all'addome per aver perso la causa di divorzio da Ozkan per colpa di Sadakat. I medici riusciranno a stabilizzare la ragazza anche se informeranno la famiglia che ha bisogno di un trapianto di fegato in brevissimo tempo se vuole sopravvivere.

Kadir si offrirà di salvare la vita di Nare ma un'infezione lo lascerà impossibilitato a effettuare l'operazione. Sahin, a questo punto, pregherà Fidan di salvare Nare ma lei si rifiuterà nonostante le sue suppliche e quelle di Sadakat, che arriverà a inginocchiarsi davanti a lei. Quando tutto sembrerà perduto, apparirà un donatore inaspettato: Ozkan. I dottori effettueranno l'operazione, tanto da riuscire a salvare la vita di Nare. La buona notizia sarà agrodolce poiché Ozkan soffrirà un'embolia durante l'intervento che metterà in pericolo la sua vita.

Nare scopre che suo marito è in gravi condizioni dopo l'operazione

Le anticipazioni turche di Far Away raccontano che Nare si risveglierà dall'intervento chiedendo chi l'h salvata.

La famiglia cercherà di ritardare la riposta, consapevole cosa possa significare per lei ma la giovane insisterà per sapere la verità, La sorella di Cihan scoprirà che Ozkan le ha donato una parte di fegato, salvandole la vita. La notizia sconvolgerà la ragazza che rimarrà ancora più colpita alla scoperta che suo marito si trova in gravi condizioni dopo l'operazione.

Kaya ha rapito Zerrin prima delle nozze con Sedat

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Far Away andati in onda a fine luglio sui teleschermi di Canale 5, Cihan ha chiesto a Mine di licenziare il dottor Ugur dopo aver saputo che ha preso un caffè con Ayla. Quest'ultima ha chiesto una spiegazione al consorte dopo aver udito tale confessionale.

Intanto Sadakat e Cihan hanno cercato di far capire a Kaya di lasciar perdere Zerrin, ormai promessa sposa di Sedat. Ma il giovane non ha voluto sentir ragioni, arrivando a rapire la cugina nel giorno delle sue nozze.

Mine, invece, ha stretto un'amicizia con Ayla per farle capire di essere l'amante di Cihan. Quest'ultimo ha interrotto la conversazione delle due donne prima che il segreto venisse alla luce. Cihan e Alya hanno avuto una discussione dove hanno dimostrato di essere gelosi anche se non l'hanno voluto ammettere direttamente.