"Mia madre mi ha venduta per 300mila dollari": con queste parole Alya spiegherà a Cihan la sua triste infanzia nelle prossime puntate di Far Away.

Le anticipazioni tv rivelano che Alya spiegherà a Cihan che non ha più voluto avere contatti con la madre naturale perché ha chiesto 300 mila dollari per darla in adozione. La ferità sarà ancora aperta in Alya e Cihan la consolerà dandole tutto il suo conforto.

La madre di Alya arriva in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che presto emergerà che Alya ha mentito e sua madre è viva. La verità sarà sotto gli occhi di tutti, perché la mamma di Alya arriverà a villa Albora e la aspetterà insieme a Sadakat.

Lo scontro sarà durissimo, perché la moglie di Cihan non avrà nessuna intenzione di parlare con lei. Fikriye sarà cacciata in malo modo e per Alya arriverà il momento di raccontare a Cihan tutta la verità sul suo passato. Innanzi tutto, la donna si scuserà per avergli raccontato che sua madre era morta. "Mi vergognavo", dirà Alya, "Ho passato un'infanzia infernale". La donna spiegherà a Cihan che sua madre lavorava in discoteca e portava a casa degli uomini poco raccomandabili. "Le ho chiesto tante volte di smettere", dirà in lacrime, "Ma lei non mi ascoltava". Alya proseguirà il suo racconto dicendo che quando era una ragazzina è scappata di casa ed è stata accolta a Cansu da una famiglia.

"Qui ho incontrato Karoline, un' insegnante d'inglese che ha voluto adottarmi", dirà Alya, "Da allora la mia vita è cambiata".

Il triste racconto di Alya a Cihan

Nelle prossime puntate di Far Away, emergerà un dettaglio doloroso e inquietante del passato di Alya. Si scoprirà, infatti, che l'adozione per Karoline non è stata affatto semplice, perché Fikriye ha preteso dei soldi per lasciare andare sua figlia. "Mia madre mi ha venduta per 300mila dollari", dirà in lacrima a Cihan, "Karoline ha venduto la sua casa per me". Alya terminerà il racconto spiegando che la sua nuova vita in Canada è stata meravigliosa e non le è mai mancato l'affetto, ma Fikriye ha lasciato un vuoto incolmabile in lei. "Non ho più voluto sentirla", dirà Alya, "Mi ha ferita troppo profondamente". Cihan abbraccerà sua moglie e le farà forza, assicurandole che riuscirà a superare tutto.