"Ecmel ha rapito Deniz": con queste parole Sadakat allarmerà Cihan e Alya nelle prossime puntate di Far Away.

Le anticipazioni tv rivelano che il piccolo Deniz sembrerà sparito nel nulla e si penserà subito a Ecmel. Il segreto di Sadakat, infatti, sarà sempre più in pericolo: Ugur, il nuovo medico dell'ospedale, dirà ad Alya che sa che Boran è figlio di Ecmel e userà tutto questo per avere la donna per sé.

Il ricatto di Ugur ad Alya in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che la vita di Alya non sarà affatto tranquilla nonostante la protezione di Cihan.

La donna, infatti, presto in ospedale conoscerà il dottor Ugur e stringerà con lui una bella amicizia. Ugur nasconderà un segreto importante: suo padre è il medico che si è occupato di Sadakat quando era incinta e sa che Boran era il figlio di Ecmel. Ugur osserverà Alya e non gli piacerà affatto il modo di fare di Cihan, troppo ossessivo e presente. Quando saprà da Mine che la dottoressa è stata costretta a sposare Albora, Ugur farà di tutto per portarla via di lì, soprattutto perché si innamorerà di lei. Alya lo rifiuterà più volte e alla fine Cihan deciderà di comprare l'ospedale e licenziarlo. Ugur non si rassegnerà e dopo aver rivelato a Alya che Boran era il figlio di Ecmel, la metterà di fronte a una scelta: se non andrà con lui in Canada, tutti sapranno il segreto di Sadakat e la vita di Deniz sarà in serio pericolo.

L'uomo darà ad Alya due giorni per decidere, ma lei non avrà intenzione di seguirlo. Nel frattempo, alla villa, il piccolo Deniz si troverà in giardino con la servitù e quando arriverà il carico di verdure telefonerà a Cihan.

Sadakat perderà i sensi a causa della preoccupazione

Nelle prossime puntate di Far Away, Deniz dirà a Cihan che vuole andare a trovare Fyrfyr, il suo amato pony. L'uomo prometterà al bambino che presto lo accompagnerà dal suo amico e chiuderà la telefonata. Tutto precipiterà nel giro di pochi minuti: i domestici non riusciranno a trovare Deniz in nessun posto. L'allarme scatterà immediatamente. Sadakat chiamerà Cihan in preda al panico: "Ecmel ha rapito Deniz", gli dirà con un filo di voce prima di perdere i sensi.

Gli Albora andranno subito a casa di Meryem ad accusare la famiglia del rapimento e Sahin chiederà subito a suo padre cosa abbia combinato. Ecmel, però, negherà ogni coinvolgimento. Alya sarà a dir poco disperata e Cihan sarà la sua unica ancora di salvezza.