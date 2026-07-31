Cihan caccerà Sadakat dalla villa nelle prossime puntate di Far Away: "Se non vai via tu ce ne andiamo noi", dirà con tono severo.

Le anticipazioni tv rivelano che a Sadakat crollerà il mondo addosso, tanto che la donna perderà i sensi. Il piano che aveva architettato con Mine per sbarazzarsi di Alya grazie all'arrivo di un bambino sfumerà miseramente.

Cihan avrà le idee chiare in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Cihan farà chiarezza dentro di sé e chiuderà per sempre la sua storia con Mine. L'uomo non lascerà alcuna speranza alla sua amante che però continuerà a combattere per il suo amore e lo farà con tutte le armi a sua disposizione.

Quando Cihan sarà a un passo dal dichiararsi ad Alya, Mine passerà all'attacco e rivelerà a Sadakat che aspetta un figlio. La signora Albora cambierà totalmente atteggiamento con Mine, soprattutto quando saprà che aspetta un maschio. Sadakat inviterà Mine alla villa per comunicare a Cihan e Alya che dopo la gravidanza si trasferirà da loro e sua nuora andrà via. La reazione di Alya sarà inaspettata e furiosa: "Sono la moglie di Cihan", urlerà la donna, "Io sono la proprietaria di questa villa". Cihan sarà dalla parte di sua moglie, ma non riuscirà a convincere Sadakat a farsi da parte. L'uomo troverà una soluzione: comprerà una villa a Mine e quando vorrà vedere suo figlio, il bambino andrà alla villa da solo.

Tutto questo sarà rifiutato categoricamente da Sadakat e Mine.

Mine e Sadakat unite contro Alya

Nelle prossime puntate di Far Away, Mine diventerà sempre più invadente e chiederà persino l'aiuto di Alya dicendole che vogliono separarla da suo figlio. Sadakat, dal canto suo, si divertirà a seminare zizzania e rivelerà al piccolo Deniz che presto arriverà un fratellino, figlio di Cihan e un'altra donna. Come se non bastasse, Sadakat si presenterà in ospedale da Mine e davanti ad Alya le dirà che ha preparato la sua stanza. Questa sarà la goccia che farà traboccare il vaso: Cihan non ne potrà più. L'uomo caccerà Sadakat dalla villa: "Se non vai via tu andremo via noi". Cihan prenderà la mano di Alya per far capire a tutti dov'è il suo posto. Sadakat sarà così sconvolta che perderà i sensi.