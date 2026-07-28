Ozkan resterà paralizzato dopo il trapianto nelle prossime puntate di Far Away: Nare, tormentata dal senso di colpa, sceglierà di tornare a casa con lui. "Vai da Sahin", dirà l'uomo al suo risveglio, ma Nare non ce la farà.

Le anticipazioni tv rivelano che per Nare arriverà il momento di dire addio a Sahin. Pensare che Ozkan sarà disabile per averle donato il fegato non le lascerà scelta.

Nare in grave pericolo in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che per Nare arriverà un momento molto difficile perché dovrà dire addio a Sahin. Tutto avrà inizio quando dopo l'udienza di divorzio contro Ozkan Nare si sparerà all'addome.

La donna sarà disperata dopo il rifiuto del giudice e non riuscirà a pensare di dover vivere ancora con suo marito. Le condizioni di Nare saranno disperate e dopo l'operazione i medici le daranno 24 ore di vita. Il chirurgo sarà chiaro: se non si troverà un fegato nel giro di poche ore, Nare morirà. Partirà una corsa contro il tempo per cercare un donatore compatibile e non sarà affatto facile. Sadakat, pur di salvare sua figlia, andrà da Fidat e si inginocchierà ai suoi piedi perché la donna è l'unica della famiglia che potrebbe sottoporsi al trapianto. La madre di Sahin, tuttavia, sarà spietata e caccerà Sadakat con una freddezza che la lascerà senza parole. Ci sarà ancora un'ultima speranza per Nare: Ozkan, suo marito, offrirà il suo fegato e si sottoporrà all'intervento per il trapianto.

L'addio di Nare al suo amato Sahin

Nelle prossime puntate di Far Away, Ozkan salverà la vita a Nare donandole il suo fegato. La donna si riprenderà nel giro di pochi giorni e quando saprà che è stato suo marito a salvarla sarà commossa e imbarazzata. Nare andrà al capezzale di Ozkan, ancora in coma, e gli prometterà che non vedrà mai più Sahin. Quando l'uomo si sveglierà ci sarà un'amara sorpresa per tutti. Ozkan resterà paralizzato nella parte sinistra e Nare scoppierà a piangere vedendolo in quello stato per colpa sua. "Vai da Sahin" dirà l'uomo lasciando libera sua moglie. Nare, però, avrà le idee chiare: "Quando ti dimetteranno verrò a casa con te", dirà in lacrime. Per lei arriverà il momento di dire davvero addio a Sahin: il senso di colpa sarà più forte di tutto.