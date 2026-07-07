Zerrin sarà costretta a sposare Demir nelle prossime puntate di Far Away: la ragazza dovrà sacrificarsi per il bene di Kaya e suo fratello Sahin.

Le anticipazioni tv rivelano che Zerrin dovrà piegarsi ancora una volta al volere della sua famiglia. Demir, infatti, avrà un video prezioso per impedire a Sahin di finire in carcere e offrirà anche la sua protezione a Kaya: tutto questo, però, in cambio delle nozze.

La fuga di Kaya e Zerrin in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che per Zerrin e Kaya il sogno d'amore giungerà al capolinea. Il fratello minore di Cihan non si rassegnerà all'idea di aver perso la ragazza del suo cuore, già promessa sposa a Sedat.

Zerrin, impaurita dalla sua famiglia, non potrà fare altro che piegarsi alle nozze, ma ci sarà ancora una speranza. Il giorno del matrimonio, infatti, Kaya rapirà Zerrin e i due inizieranno una fuga romantica e disperata. A conoscerei l loro segreto sarà solo Kadir che pur di aiutare questa storia d'amore mentirà a Cihan, ma la verità verrà presto a galla. Kaya sarà ricercato dalla famiglia di Zerrin, pronta a togliergli la vita, e la sua corsa terminerà nel peggiore dei modi. Il ragazzo si dirà pronto a morire per Zerrin e il padre di Sedat, Mahmoud, sarà pronto a sparare contro di lui. A salvare la situazione penserà Sahin che dimostrerà di essere ancora un fratello per Kaya e Cihan. L'uomo inizierà una lotto con Mahmoud per impedirgli di sparare, ma partirà un colpo che sarà fatale per l'uomo.

Adesso nel mirino ci sarà anche Sahin, colpevole di aver tolto la vita al padre di Mahmoud.

Zerrin di fronte a una scelta disperata

Nelle prossime puntate di Far Away, la disputa tra famiglie si concluderà con la morte di Mahmoud e il carcere per Sahin. L'unica possibilità per il cugino di Cihan sarà dimostrare la legittima difesa, ma come farà? Qui entrerà in gioco Demir che durante lo scontro farà un video con il suo telefono. Con questa prova importantissima, Demir andrà da Zerrin e la metterà di fronte a una scelta durissima: sposarlo in cambio della libertà di suo fratello. Demir, inoltre, offrirà la protezione anche a Kaya: se Zerrin lo sposerà nessuno farà del male al ragazzo. La giovane vivrà dei giorni terribili, ma non ci sarà via d'uscita per lei: alla fine le toccherà accettare le nozze con Demir, anche perché la sua famiglia la obbligherà a seguire questa strada.