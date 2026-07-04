Nare perderà il bambino in seguito a uno scontro con Ozkan nella puntata di Far Away in onda lunedì 6 luglio: dopo aver visto la foto con Sahin, l'uomo tornerà ad essere violento con sua moglie e le conseguenze saranno gravissime.

Le anticipazioni tv rivelano che Sahin troverà Nare in pessime condizioni e la porterà in ospedale. Alya salverà la vita della donna, ma per il bambino non ci sarà nulla da fare.

L'ennesimo scontro di Nare e Ozkan in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Nare si sentirà in trappola in una vita che non le appartiene.

Tutto peggiorerà quando Ozkan vedrà la foto in cui la donna abbraccia Sahin e andrà su tutte le furie. L'uomo tornerà da Nare e dimostrerà di non essere affatto cambiato come aveva promesso a sua moglie. Ozkan farà vedere la foto a Nare e pretenderà delle spiegazioni che però non ascolterà neanche. La donna gli spiegherà che quell'abbraccio era solo un istante catturato in una situazione difficile subito dopo l'arresto di Kaya: "Lo stavo solo ringraziando", dirà, ma Ozkan non le crederà. Impaurita dai modi bruschi di suo marito, Nare gli chiederà di fermare la macchina e scenderà di corsa per allontanarsi da lui. Ozkan, però, le correrà dietro e la afferrerà scuotendola con forza. "Questo bambino è figlio di Sahin?" chiederà a sua moglie che risponderà con uno schiaffo e andrà via.

Sahin riuscirà a salvare Nare ma non suo figlio

Nella puntata di Far Away di lunedì 6 luglio, Nare avrà un malore subito dopo lo scontro con Ozkan. La donna tornerà a casa a piedi e a fatica, ma una volta dentro crollerà sul pavimento senza poter chiedere aiuto a nessuno. Fortunatamente, Sahin la stava seguendo e quando busserà alla porta e non risponderà nessuno si preoccuperà per Nare. L'uomo entrerà in casa sfondando la porta e presterà soccorso alla donna che lo implorerà: "Salvaci". Sahin prenderà in braccio Nare che perderà subito i sensi. In ospedale ci sarà Alya che si occuperà subito di sua cognata, ma avrà una pessima notizia per Sahin: "Ha perso il bambino". Poco dopo arriverà Ozkan, ancora in preda all'agitazione. Sahin si scaglierà contro di lui: "Nare ha perso il figlio a causa tua", urlerà. Alya tenterà di calmare gli animi e riuscirà a portare Sahin nel suo ufficio per evitare l'ennesima rissa.