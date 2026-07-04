Mine nasconderà la chiavetta di Boran nella borsa di Alya nella puntata di Far Away di mercoledì 8 luglio.

Le anticipazioni tv rivelano Alya troverà il video di suo marito e andrà su tutte le furie. La donna sfogherà la sua rabbia su Cihan che non riuscirà in alcun modo a calmarla. Alya prenderà la macchina e lascerà villa Albora, mentre Sadakat osserverà tutto e, pur non essendo coinvolta, sarà soddisfatta.

La forte gelosia di Mine in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Mine passerà all'attacco per distruggere il matrimonio di Alya e Cihan.

Anche se Albora le assicurerà che il suo legame con la moglie di suo fratello è puramente formale, Mine brucerà di gelosia e farà sempre più fatica a trattenersi. Per lei si presenterà un'occasione d'oro quando Cihan andrà a dormire a casa sua dopo aver vissuto una giornata molto difficile. L'uomo sarà tormentato dalle preoccupazioni: Kaya in carcere rischierà l'aggressione da parte di Ecmel, sua madre Sadakat continuerà ad insistere per avere un nipote e Alya lo implorerà di lasciarla libera. Cihan troverà a casa di Mine quell'oasi di pace tanto desiderata e per questo le chiederà di non peggiorare la sua giornata con la gelosia. Cihan si addormenterà e Mine metterà a posto la sua giacca quando troverà la chiavetta con il video di Boran.

La donna riuscirà a vederne il contenuto usando la password Meryem, l'unica donna che Cihan abbia mai amato.

Il video di Boran e la frattura tra Cihan e Alya

Nella puntata di Far Away di mercoledì 8 luglio, Mine guarderà il video di Boran e ne sbloccherà il contenuto. L'indomani, la donna sistemerà il tutto nella borsa di Alya che quando tornerà a casa sarà incuriosita da quella chiavetta. Alya prenderà il suo portatile e ne guarderà il contenuto, restando senza parole. Vedere suo marito implorare Cihan di sposarla spezzerà il cuore ad Alya. Per lei sarà una grande delusione e sfogherà la sua rabbia contro Cihan che sapeva tutto e glielo aveva nascosto. Alya prenderà la macchina e lascerà la villa a tutta velocità. Sadakat sarà soddisfatta nel vedere che Cihan e sua moglie hanno litigato, ma questa volta lei non avrà nessuna responsabilità in merito.