Nare scapperà dall'ospedale nella puntata di Far Away di mercoledì 8 luglio: la donna sarà pronta a fuggire con Sahin per una vita insieme a lui.

Le anticipazioni tv rivelano che dopo l'aborto, Nare non ne potrà più delle pressioni della famiglia e fuggirà dall'ospedale in cui era ricoverata. Sahin la raggiungerà al telefono e le dirà di fare le valigie e aspettarlo per iniziare la vita che sognavano, lontano da tutti.

Pessime notizie per Nare in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Nare perderà il bambino dopo uno scontro con Ozkan.

A portarla in ospedale e a salvarle la vita sarà Sahin che fortunatamente la troverà priva di sensi dopo il malore. Pur essendo arrivata subito in ospedale, Nare non avrà nessuna speranza per il suo bambino. La perdita segnerà profondamente la donna che si ritroverà ancora una volta vittima delle pressioni di suo marito. Ozkan arriverà nella sua stanza e la accuserà di aver abortito perché suo figlio era di Sahin. Nare scoppierà a piangere e Alya caccerà via l'uomo, ma la paziente non potrà stare tranquilla. Poco dopo, infatti, arriverà Sadakat e vedendo che Sahin è in ospedale con sua figlia farà un'altra scenata. A tormentare Nare ci sarà anche Fidan che le intimerà di stare lontana da suo figlio perché gli distruggerebbe la vita.

La donna sarà disperata e dopo averci pensato a lungo prenderà una drastica decisione: scappare dall'ospedale e vivere finalmente la sua vita con l'uomo che ama.

Nare e Sahin pronti a realizzare il sogno d'amore

Nella puntata di Far Away di mercoledì 8 luglio, Nare prenderà un taxi senza farsi vedere da nessuno e si allontanerà dall'ospedale. Quando i medici e Sadakat si accorgeranno della sua assenza scatterò l'allarme, ma sarà troppo tardi. Lo scontro con Alya non tarderà ad arrivare: "L'hai aiutata tu a fuggire", accuserà la signora Albora. Cihan e sua moglie troveranno Nare che chiederà loro di restare un po' da sola. Sahin continuerà a telefonare alla sua amata fino a quando non risponderà. Il figlio di Ecmel chiederà a Nare di fare le valigie: "Scapperemo insieme". La donna prenderà la sua borsa e aspetterà Sahin al molo, pronta per una nuova vita con lui, lontano da tutti.