Nelle puntate della soap Tv Far Away in onda dal 6 al 10 luglio su Canale 5, Ecmel verrà accoltellato in carcere da un uomo pagato da Cihan per salvaguardare l'incolumità del fratello Kaya, finito in cella proprio con lo zio. Ecmel sopravviverà e cercherà un modo per evadere dall'ospedale mentre Kaya verrà finalmente scagionato dalle accuse di aver tentato di uccidere Sedat e potrà tornare in libertà.

Ecmel viene pugnalato in carcere

Kaya in carcere con l'accusa di aver tentato di uccidere Sabat, non se la passerà bene, visto che dovrà condividere le sue giornate con il temibile zio Ecmel.

Intanto Nare, dopo una lite con Okzan, si sentirà male e perderà il bambino che attendeva dal marito. Per lei sarà un duro colpo che la metterà dinnanzi ad un bivio: continuare la sua vita con Okzan o iniziare una nuova vita con Sahin. In carcere intanto, Ecmel organizzerà un agguato contro Kaya e Kadir, ma uno dei suoi uomini lo pugnalerà alle spalle su ordine di Cihan. Il padre di Sahin verrà portato in ospedale e sottoposto ad un intervento chirurgico che gli salverà la vita.

Cihan riesce a far scarcerare Kaya

Sahin, avvertito del ferimento del padre, rinuncerà ad andare da Nare la quale, successivamente, cercherà di mettersi in contatto con lui. Cihan continuerà a cercare un modo per tirare fuori di prigione il fratello Kaya e riuscirà a rintracciare un motociclista che ha filmato il momento della sparatoria tra Kaya e Sedat.

Le immagini dimostreranno l'innocenza di Kaya, il quale verrà scagionato e potrà uscire dal carcere. Intanto Sadakat ordinerà di uccidere Ecmel ma il suo piano non andrà in porto a causa dell'intervento di Cihan che scongiurerà il peggio. Ecmel, in seguito, chiederà a Emir di aiutarlo a evadere dall'ospedale prima delle sue dimissioni. Alya, grazie a Mine, scoprirà il video testamento di Boran e sarà sconvolta.

Il punto sul personaggio di Ecmel in Far Away

Ecmel Albora (Müfit Kayacan) é zio di Cihan (il capo della famiglia) e il fratello del defunto marito della protagonista Sadakat. E' stata proprio quest'ultima ad incastrarlo e a farlo finire in carcere per vendicarsi di lui, alimentando così a sua volta la guerra tra le due famiglie.