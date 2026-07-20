Nelle prossime puntate della nuova soap turca Far Away che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2026, Cihan Albora (Ozan Akbaba) interromperà la relazione con la sua amante Mine (Mine Kılıç), appena sua moglie Alya Smith (Sinem Unsal) vorrà separarsi da lui in preda alla delusione.

Sahin uccide Mahmut per errore, Demir chiede a Zerrin di sposarlo

Alya verrà a conoscenza della relazione segreta tra il marito Cihan e Mine, e non la prenderà per niente bene. A proposito di quest’ultima, il suo amante si rifiuterà di parlare con lei, quando tornerà alla villa.

Intanto, Sahin (Alper Çankaya) finirà per uccidere Mahmut (Mahmut Cevher), il padre di Sedat (Batuhan Sert), con un colpo di pistola erroneamente, quando interverrà in difesa del cugino Kaya (Atakan Özkaya), il quale non riuscirà a sposare la sua amata Zerrin (Dilin Döğer) in segreto. A quel punto, Fidan (İlkay Kayku Atalay) avrà un malore e Demir (Ferit Kaya) coglierà l’occasione per chiedere alla giovane Zerrin di diventare sua moglie, promettendole in cambio di far scagionare suo fratello Sahin.

Cihan non vuole divorziare, Alya rifiuta l’aiuto di Mine

Successivamente, Cihan si rifiuterà di concedere il divorzio ad Alya, quando gli chiederà di firmare i documenti per la loro separazione sotto lo sguardo di Mine.

Inoltre, l’uomo impedirà a tutti gli avvocati di Mardin di rappresentare sua moglie al tribunale nel processo di divorzio.

Spazio anche a Mine, che offrirà il suo aiuto ad Alya per mettere fine al suo matrimonio, dopo essere stata lasciata da Cihan, ma riceverà un netto rifiuto.

Riepilogo: Cihan ha chiesto a Mine di allontanare Ugur dall’ospedale in cui lavora Alya

In precedenza, Sehmuz ha rivelato a Cihan di aver visto sua moglie Alya insieme al dottor Ugur. Cihan si è precipitato di corsa in ospedale, e ha chiesto alla sua amante Mine di allontanare il nuovo primario dalla struttura. Dopo aver ascoltato la conversazione tra i due di nascosto, Alya ha preteso delle spiegazioni al marito, non appena è rientrata alla villa. In particolare, la madre del piccolo Deniz ha chiesto a Cihan per quale motivo vuole interferire con il lavoro del suo collega.