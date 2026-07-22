Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie turca in onda su Canale 5, raccontano che Şahin, appena uscito di prigione, correrà da Zerrin dopo aver scoperto che la ragazza ha sposato Demir per ottenere la prova che gli ha permesso di riacquistare la libertà. Convinto di poterla portare via con sé, il giovane si presenterà davanti alla coppia, ma si troverà di fronte al rifiuto del marito della ragazza.

Spoiler Far Away: Şahin scopre il sacrificio di Zerrin e corre da lei

Dopo essere stato rimesso in libertà, Şahin scoprirà che Zerrin ha accettato di sposare Demir per procurarsi il filmato che si è rivelato determinante nel processo a suo carico per la morte di Mahmut.

Sconvolto dal sacrificio della giovane, correrà da lei deciso a rimediare.

Non appena la vedrà, Şahin le chiederà conto della sua scelta: "Che cosa hai fatto? Ti sei resa prigioniera", le dirà, incapace di accettare che abbia sacrificato la propria felicità per salvarlo.

Şahin supplica Zerrin di fuggire insieme a lui

Incapace di rassegnarsi a questa decisione, Şahin proverà a convincere Zerrin a lasciare tutto.

"Vieni con me. Andiamocene da qui", le dirà, prendendola per mano e cercando di portarla via dalla casa di Demir.

Il ragazzo ribadirà di non poterla lasciare accanto a un uomo che ha sposato soltanto per salvarlo: "Non posso lasciarti qui, Zerrin. Andiamo via".

Demir blocca Şahin, Nare chiede aiuto a Cihan

Il tentativo di Şahin verrà fermato da Demir, che si metterà davanti alla coppia impedendo a Zerrin di andare via.

"Non puoi portarla da nessuna parte. Zerrin ormai è mia moglie", affermerà con decisione.

Nonostante il muro alzato da Demir e le resistenze della ragazza, Şahin continuerà a implorare Zerrin di seguirlo. La situazione rischierà così di degenerare, al punto da allarmare Nare: temendo che il giovane possa compiere un gesto sconsiderato, la ragazza correrà da Cihan per chiedergli di intervenire prima che sia troppo tardi.

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5 a partire dalle 16:20. Tutte le puntate già trasmesse e le clip esclusive sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity.