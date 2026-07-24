Le anticipazioni di Far Away, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che il matrimonio tra Zerrin e Demir avrà pesanti ripercussioni anche all'interno della famiglia Albora. Dopo aver scoperto troppo tardi che la donna che ama sta per sposare Demir per salvare Şahin, Kaya perderà il controllo e se la prenderà con Nare, accusandola di avergli nascosto la verità.

Spoiler Far Away: Kaya corre da Zerrin, lei confessa il ricatto

Dopo essere stato informato da Özkan dell'imminente matrimonio tra Zerrin e Demir, Kaya correrà al municipio nel disperato tentativo di impedire le nozze.

Il giovane interromperà la cerimonia e chiederà a Zerrin di andare via con lui, ma la ragazza gli confesserà di non avere scelta.

"Se non sposo Demir, mio fratello Şahin non uscirà dal carcere", gli spiegherà, rivelandogli che l'uomo è in possesso del filmato che potrebbe scagionarlo.

Kaya furioso con Nare dopo le nozze di Zerrin

Dopo la celebrazione del matrimonio, Kaya sfogherà tutta la sua rabbia contro Nare. Le rimprovererà di essere sempre stata a conoscenza del sacrificio di Zerrin e di non avergli detto nulla, impedendogli così di intervenire prima che fosse troppo tardi.

Accecato dal dolore per aver perso la donna che ama, Kaya arriverà a pronunciare parole molto dure nei confronti della sorella.

'Non sei mia sorella': Kaya cancella Nare

Fuori controllo, Kaya respingerà ogni tentativo di Nare di avvicinarsi e le urlerà in faccia tutta la sua delusione.

"Tu non sei più mia sorella! Da oggi non sei più mia sorella!", le dirà, lasciando la ragazza sconvolta.

Le sue parole segneranno una profonda frattura nel loro rapporto, mentre Nare dovrà fare i conti con il peso della scelta compiuta: mantenere il segreto sul sacrificio di Zerrin per permettere a Şahin di riconquistare la libertà.

Per scoprire se la drammatica spaccatura tra Kaya e Nare sarà definitiva, cosa farà il giovane ferito e quali conseguenze avrà il sacrificio di Zerrin per la libertà di Şahin, l'appuntamento con le prossime puntate di Far Away è dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5, con gli episodi disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.