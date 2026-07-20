Stando alle ultime trame della fiction turca Far Away, trasmessa nel pomeriggio di Canale 5, il piano di Cihan per scongiurare una sanguinosa guerra tra famiglie andrà incontro a un amaro fallimento. Il capofamiglia degli Albora avrà provato a raggiungere un accordo con Sedat offrendogli un risarcimento economico, ma il giovane respingerà ogni proposta, deciso a ottenere giustizia per il padre.

Anticipazioni Far Away: il piano di Cihan per evitare la guerra

Consapevole che il conflitto tra le due famiglie potrebbe degenerare, Cihan continuerà a cercare una soluzione diplomatica.

L'uomo darà istruzioni ai suoi collaboratori affinché incontrino Sedat e gli presentino la sua offerta d'accordo. In cambio del risarcimento, il giovane dovrà rinunciare alla vendetta nei confronti di Kaya e di Şahin.

La rabbia di Sedat e il rifiuto dei soldi

Quando gli verrà illustrato l'accordo, Sedat, ancora devastato dalla perdita del padre, farà capire che il denaro non potrà mai cancellare quanto accaduto: "Quale somma può ripagare il sangue di mio padre?", dirà con profonda amarezza.

L'inutile mediazione di Demir

Alla trattativa prenderà parte anche Demir, che cercherà di far riflettere Sedat. Gli ricorderà che, dopo la morte di Mahmut, è diventato il nuovo capo della tribù e che dovrebbe pensare al futuro della sua famiglia invece di lasciarsi guidare soltanto dalla rabbia.

Demir lo inviterà a valutare con attenzione la proposta di Cihan, sottolineando che il risarcimento potrebbe rappresentare un'opportunità per rafforzare la sua posizione. Sedat, però, resterà fermo sulle proprie convinzioni, dimostrando che nemmeno l'intervento del nuovo capo tribù basterà a frenare la sua sete di vendetta.

Come rivedere gli episodi di Far Away in tv e in streaming

Vi ricordiamo che la soap turca va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, con inizio fissato intorno alle 16:20. Tutti gli appuntamenti televisivi già andati in onda possono essere recuperati facilmente e in qualsiasi momento tramite il catalogo on demand di Mediaset Infinity, piattaforma gratuita accessibile sia via web da PC che tramite l'app ufficiale per smart tv, smartphone e tablet.