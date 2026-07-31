Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away aggiungeranno un nuovo tassello al mistero sulla morte di Boran. Fikriye inizierà a fare domande ad Alya sull'incidente in cui perse la vita il marito, e il suo improvviso interesse nasconderà un sospetto ben più profondo, legato a una confidenza fatta in passato e alle reali cause del tragico evento.

Spoiler Far Away: Fikriye interroga Alya sulla morte di Boran

Fikriye trascorrerà del tempo insieme a Deniz e osserverà alcuni dei disegni da lui realizzati. La donna si soffermerà sull'immagine della famiglia e la conversazione finirà per spostarsi sulla vita che Alya conduceva in Canada.

Fikriye domanderà alla figlia: "Come è morto Boran?".

Alya le ricorderà che il marito è morto in un incidente stradale, ma Fikriye sembrerà voler sapere come sia avvenuto.

Alya racconterà che Boran era alla guida quando un'altra automobile li colpì lateralmente. La vicenda venne considerata un incidente, ma Cihan non crede che la morte del fratello sia stata una semplice fatalità.

Fikriye e Halis, il flashback legato a Toronto

Ascoltando i dettagli forniti dalla figlia, Fikriye si riallaccerà a un episodio del passato: un flashback mostrerà la donna insieme a Halis, la talpa, mentre i due osservano alcune fotografie.

Halis si soffermerà sulla famiglia di Alya e domanderà a Fikriye: "Dove avevi detto che vive tua figlia in Canada?".

Fikriye gli risponderà: "A Toronto".

Un'informazione apparentemente semplice, ma che assume tutt'altro significato alla luce della morte di Boran.

Fikriye collega i tasselli su Halis e Boran

L'attenzione si sposterà dunque sul reale legame tra il viaggio di Boran e l'interesse dimostrato da Halis per la città di Toronto.

Le domande di Fikriye sulla morte del genero potrebbero essere il primo segnale che anche lei sta iniziando a collegare gli eventi.

Se i suoi timori fossero fondati, Alya potrebbe scoprire che Halis arrivò sulle tracce di Boran grazie a un'informazione fornita inconsapevolmente proprio da sua madre.

Le nuove puntate di Far Away vanno in onda in prima visione su Canale 5 e sono disponibili anche in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.