La talpa non è Sahin ma Khalis: è quanto emergerà nelle prossime puntate di Far Away, grazie a un'astuta trappola di Cihan.

Le anticipazioni tv rivelano che Cihan assegnerà ai quattro uomini più fidati una rotta diversa peri traffici. Quando scoprirà che a tradire la famiglia è stato Khalis sarà una grande delusione, perché era l'uomo più fidato di suo padre. I sospetti degli Albora su Sahin si riveleranno infondati.

Sahin il sospettato di Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Cihan si troverà in seria difficoltà negli affari. La famiglia Albora, infatti, non riuscirà a portare avanti i suoi traffici perché verranno puntualmente sabotati.

I sospetti di Sadakat si concentreranno immediatamente su Sahin. Il figlio di Ecmel, infatti, continuerà ad avere un atteggiamento ambiguo perché sarà diviso tra dovere e sentimento. Il giovane, infatti, si sentirà ancora molto legato a Cihan che considera come un fratello e sarà innamorato di Nare. Sahin, tuttavia, non potrà ignorare Ecmel che continuerà a fargli pressione affinché prenda il potere che attualmente appartiene a Cihan. Il giovane, inoltre, sentirà forte la responsabilità nei confronti di sua sorella Zerrin, promessa sposa a Sedat contro la sua volontà. Pur di salvare sua sorella, Sahin farà un patto con suo padre: lui lo aiuterà a fuggire dal carcere in cambio della libertà di sua sorella.

Cihan catturerà la talpa con un piano

Nelle prossime puntate di Far Away, Sahin organizzerà un piano per far fuggire suo padre, ma tutto andrà a monte a causa di una chiamata di Nare alla polizia. Ecmel tornerà in carcere e sarà furioso perché penserà che suo figlio lo abbia tradito, mentre Sahin sarà pestato dagli uomini di Sadakat. Quest'ultima, vedendo la complicità tra padre e figlio, attribuirà a Sahin i sabotaggi dei traffici. A scoprire chi à la vera talpa sarà Cihan e per farlo userà l'astuzia. Albora convocherà i quattro uomini più fidati per il prossimo carico. A un passo dalla partenza, Cihan assegnerà ad ognuno dei trafficanti un cambiamento di rotta diversa. In questo modo, quando sarà sabotato il carico, Cihan capirà chi è la talpa e non si tratterà di Sahin.

A tradire la famiglia sarà Khalis, l'uomo più fidato degli Albora, quello a cui il padre di Cihan aveva dato la leadership per un periodo. Albora radunerà tutti ed esprimerà la sua grande delusione nell'apprendere che Khalis è complice di Ecmel.