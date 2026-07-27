Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie tv in onda su Canale 5, rivelano che Nare vorrà mettere fine al matrimonio con Özkan. La scelta incontrerà la netta opposizione di Sadakat, preoccupata che la figlia, una volta libera dal marito, possa tornare da Şahin. A difendere Nare sarà invece Cihan.

Spoiler Far Away: Nare vuole il divorzio, Cihan la difende

Dopo alcune incomprensioni avute con Özkan, Nare continuerà a rimanere nella villa di famiglia. Sadakat, però, non sembrerà intenzionata ad accettare a lungo la situazione e ricorderà che la figlia ha una casa e soprattutto un marito.

Cihan prenderà posizione: "Resterà qui. Da questo momento vivrà qui", chiarendo che non intende costringere la sorella a tornare da Özkan.

Sarà a quel punto che Nare comunicherà alla famiglia la sua decisione: "Chiederò il divorzio".

Sadakat teme Şahin e si oppone al divorzio

Sadakat non vorrà che il matrimonio della figlia finisca e temerà che Nare possa riavvicinarsi a Şahin.

"Cihan, lei non divorzierà", affermerà Sadakat, convinta che, una volta libera da Özkan, la figlia "correrà da Şahin".

Cihan non accetterà l'intromissione della madre e le farà notare che Nare è una donna adulta e non ha bisogno del suo permesso per decidere del proprio matrimonio.

Scontro tra Sadakat e Cihan: 'Divorzierà'

Sadakat accuserà Nare di sentirsi abbastanza forte da chiedere il divorzio soltanto perché sa di poter contare sul sostegno del fratello.

Cihan, però, non farà alcun passo indietro: "Certo che prenderà coraggio da me. Sono suo fratello, noi siamo la sua famiglia. Se non saremo noi a starle accanto, chi lo farà?".

Il capofamiglia ricorderà alla madre che fino a poco tempo prima era proprio lei a criticare duramente Özkan, chiedendole cosa sia cambiato adesso che Nare vuole realmente lasciarlo.

Sadakat continuerà a opporsi e sfiderà i figli a iniziare pure le pratiche, convinta che Nare non riuscirà facilmente a ottenere il divorzio. Cihan, però, chiuderà la discussione con una risposta netta: "Divorzierà".

Nare si scuserà con il fratello per avergli dato un'altra preoccupazione in un momento già complicato per la famiglia, ma Cihan la rassicurerà: "Non dire sciocchezze. Secondo me hai preso la decisione giusta. Sono dalla tua parte".