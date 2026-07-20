Kadir si sentirà male e avrà la febbre altissima nelle prossime puntate di Far Away: viste le sue condizioni, l'uomo non potrà più donare il fegato a Nare.

Le anticipazioni tv rivelano che la vita di Nare resterà appesa a un filo: escluso Kadir nessuno della famiglia potrà diventare il suo donatore. Resteranno solo poche ore per trovare un altro fegato disponibile e per Cihan e Sadakat inizierà una corsa disperata contro il tempo.

Il gesto disperato di Nare in Far Away

Le anticipazioni di Far Away annunciano momenti di alta tensione per la famiglia Albora, in pena per la vita di Nare.

Tutto avrà inizio all'udienza di divorzio tra la donna e Ozkan, quando Sadakat andrà a testimoniare contro sua figlia. Il giudice negherà il divorzio a Nare che si sparerà addome per la disperazione di dover vivere una vita infelice con un uomo che non ama. Le conseguenze del gesto saranno gravissime: l'operazione non basterà a salvare la donna. I medici saranno chiari: Nare avrà bisogno di un trapianto di fegato entro 24 ore o morirà. In famiglia nessuno sarà compatibile per la donazione e l'unico che si farà avanti sarà Kadir, pronto a donare il fegato a Nare per salvarle la vita. Il federe collaboratore di Cihan tornerà a casa e parlerà di tutto con Pakize e gli altri che saranno fieri di lui.

La sera prima del ricovero, la servitù preparerà una ricca cena a Kadir che dopo aver mangiato dichiarerà il suo grande amore a Pakize.

L'imprevisto che spegnerà le speranze di Sadakat

Nelle prossime puntate di Far Away, il giorno dell'operazione, Kadir non riuscirà ad alzarsi dal letto. L'uomo avrà la febbre altissima e Alya lo visiterà, ma non potrà fare molto per risolvere la situazione in breve tempo. In quelle condizioni Kadir non potrà più essere il donatore di Nare e per la donna la speranza di sopravvivere si farà sempre più fragile. Disperata, Sadakat vedrà solo una vita d'uscita: la sua odiata cognata. Fidan, infatti, risulterà l'unica con il gruppo sanguigno compatibile con quello di Nare e potrebbe salvarle la vita. La madre di Sahin, tuttavia, dimostrerà di avere un cuore di pietra perché le preghiere di Sadakat non le faranno alcun effetto. Intanto, il tempo e le possibilità si accorceranno minuto per minuto.