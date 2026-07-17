Nare avrà bisogno di un trapianto di fegato per sopravvivere nelle prossime puntate di Far Away: Kadir si farà avanti per donarglielo.

Le anticipazioni tv rivelano che Sadakat sarà disperata all'idea di perdere sua figlia, in gravissime condizioni dopo aver tentato di togliersi la vita. Kadir riaccenderà la speranza in tutti, pronto a sottoporsi all'intervento per salvare Nare.

Il gesto disperato di Nare in Far Away

Le anticipazioni di Far Away annunciano momenti molto emozionanti per la famiglia Albora. Tutto avrà inizio con l'udienza di divorzio di Nare e Ozkan.

La sorella di Cihan sognerà di essere libera per vivere il suo amore con Sahin, ma le cose prenderanno una piega drammatica. Sadakat, infatti, testimonierà a favore del genero, accusato di essere un violento, e il giudice respingerà la richiesta di divorzio. Disperata e senza più energie, Nare si sparerà all'addome sotto gli occhi increduli di tutta la famiglia, compreso Sahin. La corsa in ospedale segnerà uno dei momenti più ricchi di tensione della soap: Nare sarà sottoposta ad un intervento d'urgenza. Sadakat non farà altro che piangere per sua figlia e Cihan proverà a farle forza. I medici, però, non avranno ottime notizie dopo l'intervento. Il chirurgo spiegherà che Nare è ancora viva per miracolo, ma serve un trapianto di fegato urgente.

"Quanto tempo abbiamo?" chiederà Cihan al medico che gli dirà che al massimo l'indomani bisognerà intervenire.

Un trapianto urgente per salvare Nare

Nelle prossime puntate di Far Away ci sarà una riunione per capire chi potrà donare il fegato a Nare. Mine si candiderà, ma Alya e Cihan non accetteranno il suo aiuto. In famiglia, nessuno risulterà compatibile o in condizioni idonee al trapianto, ma qualcuno di inaspettato riaccenderà le speranze. "Donerò io il fegato a Nare", dirà Kadir sorprendendo tutti. Il federe servitore di Cihan sarà pronto a farsi operare per salvare la vita alla donna. Kadir tornerà a casa felice e fiero di questa notizia, mentre Pakize e gli altri saranno molto preoccupati per lui. La guardia del corpo mangerà a volontà, pronto ad affrontare una grande sfida, e dichiarerà ancora una votla il suo amore a Pakize.