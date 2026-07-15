Nare si sparerà all'addome nelle prossime puntate di Far Away, quando le sarà negato il divorzio da Ozkan: le sue condizioni saranno molto gravi.

Le anticipazioni tv rivelano che Nare continuerà a coltivare il suo sogno d'amore con Sahin, ma sarà impossibile realizzarlo. Sadakat e Fidet ostacoleranno i figli in tutti i modi e Nare ad un certo punto preferirà perdere la vita per non sacrificare la sua libertà.

Nare prigioniera della famiglia in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che non ci sarà pace per Nare e Sahin. La figlia di Sadakat non riuscirà a rassegnarsi a vivere una vita infelice con suo marito Ozkan e continuerà ad amare suo cugino.

Quando Sahin uscirà dalla prigione, chiamare Nare sarà la prima cosa che farà. La ragazza proverà a resistere, ma poi risponderà al telefono chiedendo al suo amato di aver pazienza almeno fino al divorzio da Ozkan. Fidet ascolterà la telefonata e chiamerà subito Sadakat che strapperà il telefono dalle mani della figlia e lo distruggerà. Nare sarà prigioniera in casa sua e la sua unica speranza sarà divorziare da Ozkan. Anche questo, però, sarà difficilissimo, anche se dalla sua parte la donna avrà Alya, Cihan e Kaya. Quando arriverà il giorno dell'udienza, Nare dichiarerà di aver subito violenza da Ozkan. Sarà la sua parola contro quella di suo marito che dichiarerà di non voler divorziare.

Sadakat spegnerà le speranze di Nare

Nelle prossime puntate di Far Away, Sadakat arriverà in aula e testimonierà a favore di suo genero descrivendolo come una brava persona. Il giudice non approverà la richiesta di divorzio, ma il peggio dovrà ancora arrivare. Una volta usciti dall'aula, gli Albora avranno un durissimo scontro: Nare sarà furiosa e si scaglierà contro Sadakat. Sahin, invece, sfogherà la sua rabbia contro Ozkan e nascerà una rissa. Esasperata dalla situazione, Nare ruberà la pistola a uno degli uomini Albora e si sparerà all'addome. Il panico fermerà tutti. Nare cadrà tra le braccia di Sadakat, mentre Sahin sarà pronto a premere il grilletto contro di sé se qualcuno le dirà che la sua amata è morta. Le condizioni di Nare saranno gravissime e partirà una disperata corsa in ospedale.