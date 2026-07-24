Zerrin si accorgerà di essere incinta di Kaya nelle prossime puntate di Far Away, quando ormai sarà sposata con Demir.

Le anticipazioni tv rivelano che Zerrin sarà terrorizzata all'idea di dover interrompere la gravidanza, ma Demir la stupirà. L'uomo si dirà disposto a crescere il bambino di Kaya pur di rendere infelice il suo nemico. Zerrin non saprà come uscire da questa situazione, perché Demir terrà in pugno tutta la sua famiglia.

Le nozze infelici di Zerrin in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che il sogno di Zerrin e Kaya non avrà un lieto fine.

Demir, infatti, metterà in atto la sua vendetta e riuscirà a sposare la ragazza con il ricatto, contro la sua volontà. Zerrin sarà costretta a diventare la moglie di Demir per salvare Sahin dal carcere e Kaya dalla morte. La ragazza sarà annientata dalla tristezza, ma quando Kaya proverà a fermare le nozze lei gli spezzerà il cuore e firmerà per sposarsi con Demir. Quest'ultimo non sarà affatto dolce con sua moglie e per Zerrin inizierà un vero e proprio incubo con la sua nuova vita. In un'occasione la ragazza tenterà persino di eliminare suo marito, ma Demir le aprirà il suo cuore e le racconterà la grande sofferenza quando Cihan ha sposato il suo primo amore. Le lacrime di Demir colpiranno Zerrin che si renderà conto che prima di lei e Kaya, suo marito ha vissuto il loro stesso inferno.

Demir pronto a crescere il figlio di Kaya pur di non dargliela vinta

Nelle prossime puntate di Far Away, Zerrin continuerà ad amare Kaya pur non potendo vivere il suo sentimento. Un giorno arriverà una notizia che gelerà la ragazza: quando farà il test di gravidanza scoprirà che è incinta. Zerrin scoppierà in lacrime e in pochi minuti anche Demir verrà a sapere tutto. L'uomo prenderà sua moglie per un braccio e la trascinerà dal ginecologo. Lei implorerà il medico di non interrompere la gravidanza e sarà stupita quando Demir chiederà una semplice visita di controllo. Una volta a casa, Zerrin supplicherà suo marito di divorziare: "Aspetto un figlio da Kaya", gli dirà, "Come puoi restare con me?". Demir le dirà che non avrà nessuna intenzione di regalare al suo nemico una famiglia felice e non la lascerà mai.