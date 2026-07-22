Le prossime puntate di Far Away (Uzak Şehir) saranno caratterizzate da rivelazioni, decisioni coraggiose e momenti di forte tensione destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti, in particolare quella che andrà in onda il 24 luglio 2026. Da una parte ci saranno Nare e Sahin, coinvolti in una vicenda sempre più pericolosa, dall'altra Alya e Cihan vivranno una serata che porterà finalmente alla luce una verità impossibile da ignorare. Tra matrimoni segreti, sospetti, gelosie e scenate pubbliche, gli episodi promettono di regalare numerosi colpi di scena.

Nare scopre l'alleanza tra Sahin e Demir

Le indagini di Nare la porteranno a fare una scoperta che rischia di complicare ulteriormente la situazione. La donna capirà infatti che Sahin e Demir stanno collaborando con suo marito per portare avanti un piano comune. Una rivelazione che la lascerà profondamente delusa e preoccupata per ciò che potrebbe accadere nei giorni successivi. Proprio quando tutto sembrerà ormai deciso, però, Sahin inizierà a nutrire forti dubbi. Arrivato davanti alla banca di Okan, l'uomo verrà assalito dai ripensamenti e si troverà costretto a riflettere sulle possibili conseguenze delle proprie azioni.

Nel frattempo Kadir accompagnerà Alya nel luogo in cui Kaya e Zerrin si sono nascosti.

La dottoressa resterà sorpresa quando scoprirà che i due giovani hanno preso una decisione importante: vogliono diventare marito e moglie il prima possibile, nella speranza di lasciarsi alle spalle tutte le difficoltà che hanno affrontato. Prima della cerimonia, Zerrin rivolgerà ad Alya una richiesta che la emozionerà profondamente. La ragazza le chiederà infatti di essere la testimone del loro matrimonio, affidandole un ruolo speciale in un giorno destinato a cambiare le loro vite.

Cihan sospetta di Alya

Una volta rientrata alla villa, Alya dovrà affrontare le domande di Cihan. L'uomo avrà il sospetto che la moglie sia a conoscenza di qualcosa riguardo alla fuga di Kaya e Zerrin e cercherà in tutti i modi di ottenere delle risposte.

Alya, però, riuscirà a mantenere il sangue freddo. Con grande abilità eviterà di tradirsi e sposterà l'attenzione su altri argomenti, impedendo a Cihan di capire quanto realmente sappia.

Più tardi entrambi parteciperanno alla serata organizzata dall'ospedale. Fin dal loro arrivo, Cihan mostrerà un certo nervosismo. Notando la disposizione dei posti a tavola, farà di tutto per evitare che Alya trascorra troppo tempo accanto al dottor Ugur, confermando ancora una volta la sua evidente gelosia nei confronti del medico. Durante l'evento arriverà anche un importante riconoscimento per Alya e la sua équipe, premiati per il lavoro svolto. La dottoressa salirà sul palco per ringraziare i presenti con un breve discorso, accolto dagli applausi degli invitati.

Anche Ugur prenderà successivamente la parola, cogliendo l'occasione per rivelare di aver appena rinunciato a un'importante proposta di lavoro proveniente dall'ospedale di Diyarbakir, una scelta destinata a sorprendere molti dei presenti.

Mine smaschera il suo legame con Cihan

La serata, però, prenderà una piega completamente diversa. Mine, ormai visibilmente ubriaca, perderà il controllo e darà vita a una scenata davanti a tutti. Nel tentativo di affrontare Cihan, finirà per esporsi anche davanti ad Alya. Sarà proprio quel momento a confermare definitivamente i dubbi della protagonista. Osservando il comportamento di Mine e il modo in cui si rivolgerà a Cihan, Alya comprenderà che i sospetti coltivati fino a quel momento erano fondati.

Una consapevolezza destinata a cambiare profondamente il suo rapporto con il marito e ad aprire una nuova fase della storia, nella quale fiducia e sentimenti verranno messi a dura prova.

Le prossime puntate di Far Away si preannunciano quindi ricche di emozioni e colpi di scena, tra matrimoni segreti, gelosie sempre più evidenti, alleanze pericolose e verità che non potranno più essere nascoste.